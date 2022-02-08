Иммунолог Болибок предупредил о риске заболеть «дельтой» после «омикрона»
Волна заболеваемости омикрон-штаммом в России спадет, но штамм «дельта» продолжит циркулировать, заявил НСН специалист.
Между штаммами коронавируса «омикрон» и «дельта» нет перекрестного иммунитета, и после «омикрона» можно легко заболеть «дельтой» - и наоборот, заявил врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 8 февраля заявил, что Россия на этой неделе пройдет пик заболеваемости «омикроном», а к концу февраля произойдет значительное снижение числа новых случаев COVID-19.
«"Дельта" никуда не делась. Но сейчас заболеваемость "омикроном" очень высокая и в статистике он немного заслоняет "дельту". Но когда "омикрон" уйдет, "дельта" все так же будет циркулировать, этот штамм никуда не делся. Перекрестного иммунитета между "омикроном" и "дельтой" нет. То есть после "дельты" можно заболеть "омикроном" и наоборот. У нас волны идут с интервалом примерно около семи месяцев по России. Это как раз интервал, который зависит от снижения иммунитета. Люди переболевают, у них появляется на какое-то время иммунитет. Через шесть месяцев иммунитет начинает ослабевать, и начинается новая волна», - сказал Болибок.
Иммунолог отметил, что нынешняя волна заболеваемости коронавирусом в России закончится к середине марта. При этом Болибок подчеркнул, что конец волны в Москве и Санкт-Петербурге можно ожидать уже к началу весны.
«В России и само повышение было относительно замедленным в силу размеров страны и того, что у нас любая волна разбивается на отдельные волны по регионам. Первой стартует Москва и Санкт-Петербург, в них первыми же и заканчиваются волны. Потом идут все остальные регионы. В общем, если брать отдельно взятый регион, волна длится где-то два месяца. Питер стартовал еще в новогодние праздники, где-то к 8 марта у них все кончится. Москва стартовала сразу после новогодних каникул соответственно. Если говорить про Россию в целом, то все закончится в самых отстающих регионах примерно к 15 марта», - сказал Болибок.
Ранее вирусолог, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков беседе с НСН отмечал, что следующая волна коронавируса не будет сильной и, вероятнее всего, начнется лишь через три-четыре месяца.
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