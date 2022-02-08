Иммунолог Болибок предупредил о риске заболеть «дельтой» после «омикрона»

Иммунолог отметил, что нынешняя волна заболеваемости коронавирусом в России закончится к середине марта. При этом Болибок подчеркнул, что конец волны в Москве и Санкт-Петербурге можно ожидать уже к началу весны.

«В России и само повышение было относительно замедленным в силу размеров страны и того, что у нас любая волна разбивается на отдельные волны по регионам. Первой стартует Москва и Санкт-Петербург, в них первыми же и заканчиваются волны. Потом идут все остальные регионы. В общем, если брать отдельно взятый регион, волна длится где-то два месяца. Питер стартовал еще в новогодние праздники, где-то к 8 марта у них все кончится. Москва стартовала сразу после новогодних каникул соответственно. Если говорить про Россию в целом, то все закончится в самых отстающих регионах примерно к 15 марта», - сказал Болибок.

Ранее вирусолог, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков беседе с НСН отмечал, что следующая волна коронавируса не будет сильной и, вероятнее всего, начнется лишь через три-четыре месяца.

