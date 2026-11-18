Как отметили в «Динамо», решение о прекращении сотрудничества было принято «по обоюдной договоренности и исключительно по доброй воле» сторон.

«Клуб благодарит Леонида Тамбиева за проделанную работу, профессионализм и вклад в жизнь команды в период сотрудничества», — говорится в сообщении.

Тамбиеву 56 лет, специалист тренировал «Динамо» с апреля 2026 года. В ноябре клуб отстранил наставника от работы, руководство командой поручили Олегу Ореховскому.

