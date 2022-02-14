ВОЗ: Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 410 млн
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала более 410 млн случаев заражения коронавирусом в мире, передает ТАСС.
Число смертельных случаев превысило 5,81 млн. Организация ведет статистику по данным, предоставляемых государствами.
Отметка в 200 млн была пройдена в начале августа 2021 года года, 250 млн - в начале ноября прошлого года, 350 млн - в январе текущего года, в 400 млн - в феврале текущего года. Штамм «омикрон» способствовал ускорения роста числа заражений.
Наибольшее число заражений зарегистрировано в США (более 76,9 млн), Индии (более 42,6 млн) и Бразилии (более 27,4 млн).
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