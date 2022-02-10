Минздрав разрешил испытания кожного теста на иммунитет к коронавирусу

Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических испытаний кожного теста на определение иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости.

Кожный тест был создан «Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Роспотребнадзора.



Исследование разрешено на добровольцах в возрастной категории от 18 лет. Как ожидается, в испытаниях поучаствуют 460 человек. Они закончатся в апреле текущего года.

Создание кожного теста, дающего возможность оценить клеточный иммунитет к коронавирусу, в декабре прошлого года анонсировала вице-премьер Татьяна Голикова.

