Гейтс заявил, что «омикрон» станет последней острой фазой пандемии COVID-19

По мнению миллиардера, в будущем COVID-19 станет таким же привычным недугом, как сезонный грипп.

При этом бизнесмен не исключил, что человечество может столкнуться с ещё более опасными пандемиями, однако не стал говорить на эту тему более подробно.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на процедуру секвенирования (генетического анализа) нового штамма «омикрон» было направлено более 400 млн рублей.

