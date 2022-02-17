Гейтс заявил, что «омикрон» станет последней острой фазой пандемии COVID-19
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что штамм коронавируса «омикрон» станет последней фазой пандемии, сообщает РИА ФАН.
По мнению миллиардера, в будущем COVID-19 станет таким же привычным недугом, как сезонный грипп.
При этом бизнесмен не исключил, что человечество может столкнуться с ещё более опасными пандемиями, однако не стал говорить на эту тему более подробно.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на процедуру секвенирования (генетического анализа) нового штамма «омикрон» было направлено более 400 млн рублей.
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