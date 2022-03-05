«Первым делом самолеты»: Российские авиакомпании с 8 марта прекращают международные рейсы

РОСАВИАЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Росавиация выступила 5 марта с обращением к авиакомпаниям и пассажирам.

«В связи с недружественными решениями ряда иностранных государств в отношении гражданской авиации РФ российские авиапредприятия и пассажиры стали инструментом и заложниками политической борьбы», - предупредили в ведомстве.

В Росавиации подчеркнули, что начались аресты самолетов российских авиакомпаний, зарегистрированных за рубежом или принадлежащих иностранным лизингодателям.

В этой связи всем авиакомпаниям рекомендовали с 6 марта приостановить рейсы за рубеж, а с 8 марта – рейсы в Россию с территории других стран, предупредив о «высоком риске» задержания или арестов самолетов.

Вместе с тем гражданам России рекомендовали рассмотреть альтернативные маршруты возвращения домой. Либо через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию и Сербию, не ограничивавшие авиасообщение с Россией, либо через страны Балтии, Польшу и Финляндию, из которых можно добраться наземным транспортом в Россию и Белоруссию.