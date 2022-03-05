«Первым делом самолеты»: Российские авиакомпании с 8 марта прекращают международные рейсы
На фоне массовых отказов от международных рейсов Владимир Путин встретился с девушками из летного состава российских авиакомпаний и рассказал им о подробностях спецоперации на Украине.
Крупнейшие российские авиакомпании массово отменяют международные рейсы на фоне санкций, «закрытого» европейского неба и опасности арестов самолетов, о которых предупредила Росавиация.
Вслед за S7 и «Уральскими авиалиниями» об отмене международных рейсов объявили «Аэрофлот» и «Победа». При этом «днем невозврата» стало 8 марта, невольно подтверждая слова известной песни о том, что «первым делом самолеты, ну а девушки потом».
РОСАВИАЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Росавиация выступила 5 марта с обращением к авиакомпаниям и пассажирам.
«В связи с недружественными решениями ряда иностранных государств в отношении гражданской авиации РФ российские авиапредприятия и пассажиры стали инструментом и заложниками политической борьбы», - предупредили в ведомстве.
В Росавиации подчеркнули, что начались аресты самолетов российских авиакомпаний, зарегистрированных за рубежом или принадлежащих иностранным лизингодателям.
В этой связи всем авиакомпаниям рекомендовали с 6 марта приостановить рейсы за рубеж, а с 8 марта – рейсы в Россию с территории других стран, предупредив о «высоком риске» задержания или арестов самолетов.
Вместе с тем гражданам России рекомендовали рассмотреть альтернативные маршруты возвращения домой. Либо через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию и Сербию, не ограничивавшие авиасообщение с Россией, либо через страны Балтии, Польшу и Финляндию, из которых можно добраться наземным транспортом в Россию и Белоруссию.
«АЭРОФЛОТ» СНИЖАЕТ РИСКИ
Вскоре после сообщения Росавиации на сайте «Аэрофлота» появилось заявление о приостановке с 8 марта всех международных рейсов «в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полётов».
В компании отметили, что отмена также касается и международных рейсов авиакомпаний «Россия» и «Аврора».
Начиная с 6 марта, «Аэрофлот» прекратил допуск на международные рейсы пассажиров с обратными билетами после 8 марта. Это сделано «для снижения рисков невозможности использования обратных рейсов в Россию». При этом пассажирам отмененных рейсов пообещали полный возврат стоимости авиабилетов.
«Для граждан РФ, которые к моменту прекращения полётов будут оставаться за рубежом, авиакомпания приложит максимальные усилия по организации их возвращения в Россию», - добавили в «Аэрофлоте»
«ПОБЕДА» ВЫХОДИТ ИЗ СПЯЧКИ
Вслед за «Аэрофлотом» об отмене международных рейсов объявила и ее дочерняя авиакомпания «Победа».
Правда, сделала это «Победа» через журналистов. О приостановке рейсов сообщил ТАСС, ссылаясь на заявление авиакомпании.
На официальном сайте «Победы» нет раздела «новости», однако в субботу вечером в группе компании «ВКонтакте», не обновлявшейся с 25 февраля, все-таки появилось официальное сообщение.
«В соответствии с рекомендацией Росавиации "Победа" приостанавливает выполнение международных рейсов с 8 марта до конца зимнего расписания полётов. Начиная с 6 марта прекращается допуск на международные рейсы клиентов, имеющих билеты в обе стороны полётов с обратным участком в РФ после 8 марта. Клиенты международных рейсов с билетами в одну сторону с вылетом из РФ будут приниматься к перевозке до 8 марта», - предупредила «Победа».
При этом авиакомпания пообещала полный возврат за билеты, приобретенные на ее сайте.
«УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ» ПЕРЕМЕЩАЮТСЯ В TELEGRAM
Авиакомпания «Уральские авиалинии» 4 марта создала Telegram-канал, который стал главным источником информации об отменах.
В этот же день компания объявила, что «в связи с закрытием воздушного пространства европейских стран» вынуждена отменить мартовские рейсы в Турцию, Венгрию, Испанию, Болгарию, Португалию и на Кипр. Вечером 4 марта появилось сообщение об отмене полетной программы в Таиланд с 5 марта до 31 мая.
Утром 5 марта «Уральские авиалинии» объявили об отмене авиарейсов в ОАЭ, Армению и Израиль с 4 по 26 марта.
Ну а в завершение предпраздничной недели компания сообщила об отмене полетной программы в Египет с 14 марта до, как минимум, 20 мая. С 5 по 13 марта рейсы из Египта будут выполняться только на вывоз россиян.
Компания S7 еще 28 февраля объявила об отмене рейсов в Европу до 26 марта включительно «в связи со сложившейся ситуацией».
«Отменены рейсы в Австрию, Болгарию, Германию, Грецию, Испанию, Италию, Кипр, Молдавию и Францию. Вы можете оформить полный возврат стоимости билета или обменять билеты на доступные рейсы в другие даты», - отмечалось в сообщении авиакомпании.
ПУТИН ВСТРЕЧАЕТСЯ С АВИА-ДЕВУШКАМИ
На фоне массовых отказов российских авиакомпаний от зарубежных полетов президент России Владимир Путин встретился 5 марта с женщинами летного состава российских авиакомпаний, поздравил их с наступающим праздником и рассказал о подробностях спецоперации на Украине.
Как отмечал в конце февраля в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, ответ Росавиации на санкции Лондона в отношении «Аэрофлота» «является зеркальным, но по чувствительности он значительно больше для британских авиакомпаний».
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