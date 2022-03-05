Авиакомпания «Уральские авиалинии» до 20 мая прекратила полеты в Египет
Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» прекратила полеты в Египет. Об этом рассказали представители перевозчика.
Отмечается, что отмена рейсов продлится с 14 марта до 20 мая.
В компании добавили, что с 5 по 13 марта рейсы будут выполняться с односторонней загрузкой только для вывоза пассажиров из Египта. Исключение составят иностранные граждане, которые возвращаются в свою страну проживания.
Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Павел Герасимов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что санкции ЕС по закрытию воздушного пространства для нашей страны практически не отразятся на российской авиаотрасли, так как многие компании, в том числе «Аэрофлот», обслуживают свои самолеты в Китае.
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