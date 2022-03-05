Путин заявил об отсутствии условий для введения военного положения в РФ

Президент России Владимир Путин разъяснил, что военное положение вводится в стране, в соответствии с законодательством, по указу главы государства в случае внешней агрессии. Сейчас таких обстоятельств нет, заявил Путин в ходе встречи с женским персоналом российских авиакомпаний в преддверии 8 марта.

Он выразил надежду, что вводить военное положение не придётся. Президент также уточнил условия введения особого положения. Это возможно в случае крупномасштабных внутренних угроз. В свою очередь, режим чрезвычайной ситуации могут активировать регионы или на федеральном уровне в случае природных катастроф.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «уткой» слухи о якобы планах введения военного положения в России, а также о запрете выезда мужчин за рубеж в связи с событиями на Украине.

