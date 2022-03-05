Путин заявил об отсутствии условий для введения военного положения в РФ
Президент России Владимир Путин разъяснил, что военное положение вводится в стране, в соответствии с законодательством, по указу главы государства в случае внешней агрессии. Сейчас таких обстоятельств нет, заявил Путин в ходе встречи с женским персоналом российских авиакомпаний в преддверии 8 марта.
Он выразил надежду, что вводить военное положение не придётся. Президент также уточнил условия введения особого положения. Это возможно в случае крупномасштабных внутренних угроз. В свою очередь, режим чрезвычайной ситуации могут активировать регионы или на федеральном уровне в случае природных катастроф.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «уткой» слухи о якобы планах введения военного положения в России, а также о запрете выезда мужчин за рубеж в связи с событиями на Украине.
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