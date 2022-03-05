Лоукостер «Победа» отменил зарубежные рейсы с 8 марта

Авиакомпания «Победа» (дочернее предприятие группы «Аэрофлот — Российские авиалинии») объявила о решении приостановить полёты за границу с 8 марта. Как уточнил лоукостер, это сделано в соответствии с рекомендацией Федерального агентства воздушного транспорта. Предположительно, отмена международных рейсов будет действовать до завершения зимнего расписания.

Ранее такое же решение приняли в «Аэрофлоте». В частности, с 6 марта авиакомпания прекратит допуск на зарубежные рейсы для пассажиров, которые имеют билеты в обе стороны с возвратом в Россию после 8 марта. Заграничные рейсы продолжатся только в Белоруссию.

Ранее Росавиация обратилась к отечественным авиакомпаниям, в парке воздушных судов которых есть машины в зарубежном лизинге (иностранных реестров) с просьбой приостановить все рейсы за границу с 6 марта. Это объясняется высокой степенью риска задержания или ареста российских авиалайнеров в связи с антироссийскими санкциями из-за спецоперации на Украине.

