«Аэрофлот» с 8 марта приостановит все зарубежные рейсы

Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 8 марта приостанавливает все рейсы за рубеж. Об этом сообщается на сайте компании.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» до 20 мая прекратила полеты в Египет

Отмечается, что самолеты будут летать только в Белоруссию. В компании подчеркнули, что уже с 6 марта прекращается допуск пассажиров с билетами в обе стороны, если дата возврата - после 8 марта.

Ранее Росавиация с 8 марта также рекомендовала прервать авиаперевозки из-за рубежа в Россию.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:АэрофлотРоссия
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