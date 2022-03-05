«Аэрофлот» с 8 марта приостановит все зарубежные рейсы
5 марта 202214:58
Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 8 марта приостанавливает все рейсы за рубеж. Об этом сообщается на сайте компании.
Отмечается, что самолеты будут летать только в Белоруссию. В компании подчеркнули, что уже с 6 марта прекращается допуск пассажиров с билетами в обе стороны, если дата возврата - после 8 марта.
Ранее Росавиация с 8 марта также рекомендовала прервать авиаперевозки из-за рубежа в Россию.
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5 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru