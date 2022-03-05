«Аэрофлот» с 8 марта приостановит все зарубежные рейсы

Отмечается, что самолеты будут летать только в Белоруссию. В компании подчеркнули, что уже с 6 марта прекращается допуск пассажиров с билетами в обе стороны, если дата возврата - после 8 марта.

Ранее Росавиация с 8 марта также рекомендовала прервать авиаперевозки из-за рубежа в Россию.



