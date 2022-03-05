Росавиация призвала прекратить полеты за рубеж самолётов РФ в иностранном лизинге

Федеральное агентство воздушного транспорта выпустило рекомендацию российским авиакомпаниям, которые владеют самолетами в лизинге от зарубежных компаний, с 6 марта прекратить полеты за границу. Рекомендация относится как к перевозке пассажиров, так и к доставке грузов.

Росавиация с 8 марта также рекомендовала прервать авиаперевозки из-за рубежа в Россию. Это объясняется высокой степенью риска задержания или ареста воздушных судов за границей. Ранее сообщалось о нескольких случаях ареста самолетов российских перевозчиков, арендуемых у иностранных лизингодателей, из-за антироссийских санкций.

Большинство авиалайнеров, которые используют крупные авиакомпании РФ, включая «Аэрофлот», зарегистрированы в других государствах. В основном, это Ирландия и Британские Виргинские острова.

