Авиакомпания S7 объявила об отмене всех международных рейсов

«Пассажиры отменённых рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7 Airlines», - говорится в сообщении.

В авиакомпании добавили, что туристы смогут вернуться в Россию «на рейсах авиакомпаний-партнёров».

Ранее в S7 заявили, что не отменяют все рейсы международные рейсы, но значительно сокращают программу полётов за рубеж.

