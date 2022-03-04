Авиакомпания S7 объявила об отмене всех международных рейсов

Авиакомпания S7 Airlines заявила, что с 5 марта закрывает все международные рейсы, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

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«Пассажиры отменённых рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7 Airlines», - говорится в сообщении.

В авиакомпании добавили, что туристы смогут вернуться в Россию «на рейсах авиакомпаний-партнёров».

Ранее в S7 заявили, что не отменяют все рейсы международные рейсы, но значительно сокращают программу полётов за рубеж.

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ФОТО: Alex Beltyukov / wikimedia.org
ТЕГИ:Запрет ПолётовОтмена РейсаАвиакомпанииАвиаперелеты
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