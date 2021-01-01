Пенсии, налоги и маткапитал: Что изменится для россиян после 1 января
В наступившем году россиян ждет множество изменений в законодательстве. О наиболее важных из них — в обзоре НСН.
Прожиточный минимум пересчитают по-новому
Отныне величину прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) будут определять исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода — то есть величины, в сравнении с которой у половины населения доходы выше, а у половины — ниже.
С 1 января минимальный размер оплаты труда составит 12 792 рублей, превысив прожиточный минимум трудоспособного населения (этот показатель в целом по стране будет равен 11 653 рублей).
Осенью президент страны Владимир Путин назвал зарплаты ниже минимального размера оплаты труда недопустимыми и нарушающими закон.
Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская в эфире НСН объясняла, почему требования о размере зарплаты могут не соблюдаться.
«В России существует представление, что есть закон, а есть жизнь, а это разные вещи. В этом отношении государство тоже не лучший образец. Неуважение к исполнению любого закона. Это первое. Второе – отсутствие действенной и эффективной системы контроля, у нас система контроля избирательная, она включается тогда, когда кому-то сверху надо. Такой избирательный контроль – это синоним его отсутствия», - отметила Варшавская, добавив, что контроль должен быть равным, прозрачным и неизбирательным.
«Богатым» повысят налоги
С 2021 года перестанет действовать плоская шкала НДФЛ: граждане с доходом более 5 миллионов рублей в год (более 416 тысяч рублей в месяц) будут платить 15%, а не 13%. Предполагается, что в 2021-м бюджет получит от этого дополнительно 60 млрд руб., а деньги пойдут на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.
Экономист Михаил Делягин в эфире НСН рассказывал, что новые правила будут полезными для страны.
«Это как тест системы, незначительная прогрессия. У нас сейчас де-факто шкала налогов регрессивная. Социальные взносы в реальности ложатся бременем на Фонд оплаты труда, для бедных людей это 30%, а для богатых - 10%. А если вы наймете налогового консультанта, то будете платить 6% как индивидуальный предприниматель и в ус не дуть. Эта ситуация противоестественная и убийственная. Закон не меняет эту ситуацию, но делает крошечный шаг в правильную сторону», - отмечал Делягин.
С 1 января также появится налог на вклады более 1 млн руб. Ставка составит 13%, а облагаться налогом будут проценты, а не сама сумма вклада. Мера не распространится на процентные доходы, полученные в 2020 году. Освобождения от налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков не предусмотрено.
Маткапитал будет увеличен
В 2021 году материнский капитал будет проиндексирован на 3,7%. Выплату на первого ребенка поднимут с 466 617 до 483 882 рублей, на второго — с 616 617 до 639 432 рублей.
При этом если семья уже получала материнский капитал на первого ребенка, то размер доплаты на второго составит 155 550 рублей.
Деньги разрешено направить на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии матери, на социальную адаптацию детей-инвалидов, а также на получение ежемесячной выплаты на второго ребенка до трех лет. Помимо этого, с 2020 года материнский капитал можно потратить на строительство жилого дома на садовом участке.
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в беседе с НСН отмечала, что «проблемы с использованием маткапитала возникают очень часто».
Трудовые книжки станут электронными
Жителям страны, которые после 1 января 2021 года придут впервые устраиваться на работу, будут заводить только электронные трудовые книжки.
Трудоустроенные ранее сотрудники в свою очередь должны сообщить работодателю, в каком виде они хотят иметь трудовую книжку. По умолчанию работодатель оставит бумажную, однако изменить решение можно будет в любой момент.
По данным ВЦИОМ, большинство работающих россиян хотели бы оставить себе бумажную трудовую книжку, а не переходить на электронную версию документа.
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в эфире НСН объяснял это недоверием населения к инновациям.
«Я сам в числе таких россиян, потому что, не дай бог, эта электронная база пропадет, зависнет, сотрется и так далее, а ты доказывай потом, кто ты, откуда и где работал. Так что считаю, что недоверие большинства граждан к электронной фиксации их труда, стажа и статуса оправдано», — сказал он.
Пенсии проиндексируют
С 1 января страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%. Средняя сумма выплат на конец 2021 года составит 16 245 рублей.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью НСН заявил, что на современные пенсии в России невозможно нормально жить.
«В советское время пенсия составляла 60-70% от зарплаты, и на старость хватало, и детям помогали. А сейчас пенсия – это жалкие гроши. Пенсия у детей войны в деревне – 7-9 тысяч, в городе 12-14 тысяч! Это нищенство, позор и безобразие в высшей степени, на таблетки не хватает. Что касается работающего человека, то он должен получит 70-75% от своей заработной платы. От него отнимали, откладывали, а теперь сидят в правительстве и думают, что делать? Это не их вопрос! Они должны отдать эти деньги», - призвал лидер российских коммунистов.
В 2021 году продолжится реформа по повышению пенсионного возраста. На пенсию смогут выйти женщины, родившиеся в первой половине 1965 года, и мужчины, родившиеся в первой половине 1960-го. Это предусмотрено реформой 2018 года. Увеличение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин до 60 будет проходить поэтапно и окончательно завершится в 2028 году.
Акцизы на табак и алкоголь станут больше
Рост акцизов на сигареты в 2021 году будет существенно выше инфляции и составит 20 процентов. Такой закон был принят осенью 2020 года.
По оценке министерства финансов, рост акцизов на табачные изделия приведет к подорожанию средней пачки сигарет на 20 рублей.
Тем же законом устанавливаются новые акцизы на алкоголь. Они будут повышены заметно меньше табачных — только на 4 процента, то есть в пределах инфляции.
Психиатр-нарколог Александр Ковтун рассказал НСН, как повлияет инициатива Минфина поднять акциз на табачную продукцию на 20 процентов на число курильщиков в стране.
«Рост цены в борьбе с курением играет второстепенное значение. Но играет, потому что люди денежки считают, и экономическая составляющая в совокупности мотивов по принятию решения бросить курить тоже имеет значение. И пусть она не на первом месте, но на третьем, четвертом, пятом. Поэтому данная мера в какой-то степени этому способствует. Первостепенная – это какая-то острая проблема со здоровьем, которая возникла и связана, безусловно, с негативным воздействием табака, сигарет. Именно тогда человек принимает решение», - отметил он.
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