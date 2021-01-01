Пенсии, налоги и маткапитал: Что изменится для россиян после 1 января

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Отныне величину прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) будут определять исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода — то есть величины, в сравнении с которой у половины населения доходы выше, а у половины — ниже.

С 1 января минимальный размер оплаты труда составит 12 792 рублей, превысив прожиточный минимум трудоспособного населения (этот показатель в целом по стране будет равен 11 653 рублей).

Осенью президент страны Владимир Путин назвал зарплаты ниже минимального размера оплаты труда недопустимыми и нарушающими закон.

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская в эфире НСН объясняла, почему требования о размере зарплаты могут не соблюдаться.

«В России существует представление, что есть закон, а есть жизнь, а это разные вещи. В этом отношении государство тоже не лучший образец. Неуважение к исполнению любого закона. Это первое. Второе – отсутствие действенной и эффективной системы контроля, у нас система контроля избирательная, она включается тогда, когда кому-то сверху надо. Такой избирательный контроль – это синоним его отсутствия», - отметила Варшавская, добавив, что контроль должен быть равным, прозрачным и неизбирательным.

