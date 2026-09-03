В Италии заявили, что некоторые страны ЕС не хотят мира на Украине

Ряд стран Европейского союза не хотят завершения конфликта на Украине, сообщил ANSA вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео Сальвини.

МИД: Россия намерена судиться с Прибалтикой из-за русофобии

По его словам, эти государства используют ситуацию как предлог для продажи оружия. Он отметил, что его беспокоит русофобия, которая распространяется в Европе.

Ранее в МИД России заявили, что руководство Европы превзошло Третий рейх по русофобии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ОружиеУкраинаЕвросоюз

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