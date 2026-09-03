По его словам, эти государства используют ситуацию как предлог для продажи оружия. Он отметил, что его беспокоит русофобия, которая распространяется в Европе.

Ранее в МИД России заявили, что руководство Европы превзошло Третий рейх по русофобии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

