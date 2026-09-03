В России расширят программу диспансеризации

Будут добавлены новые исследования. Речь идет о новом порядке проведения профилактических медосмотров и диспансеризации взрослого населения. Ожидается, что диспансеризация станет более персонализированной, а набор исследований для конкретных групп риска будет расширен.

Одной из целью диспансеризации является оценка репродуктивного здоровья россиян в возрасте 18-49 лет. Появится и новый вид инструментального скрининга - ультразвуковое исследование брюшной аорты, позволяющее выявить аневризму.

Кроме того, для ветеранов боевых действий - участников СВО консультация медицинского психолога станет обязательной.

Изменение правил диспансеризации в России позволит продлить жизнь пациентов через профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

