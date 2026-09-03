В России расширят программу диспансеризации
Минздрав России планирует изменить порядок проведения диспансеризации, сообщает ТАСС.
Будут добавлены новые исследования. Речь идет о новом порядке проведения профилактических медосмотров и диспансеризации взрослого населения. Ожидается, что диспансеризация станет более персонализированной, а набор исследований для конкретных групп риска будет расширен.
Одной из целью диспансеризации является оценка репродуктивного здоровья россиян в возрасте 18-49 лет. Появится и новый вид инструментального скрининга - ультразвуковое исследование брюшной аорты, позволяющее выявить аневризму.
Кроме того, для ветеранов боевых действий - участников СВО консультация медицинского психолога станет обязательной.
Изменение правил диспансеризации в России позволит продлить жизнь пациентов через профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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