Мантуров: Несколько предприятий могут перейти под временное управление

По его словам, речь идет о тех предприятиях, которым указали на недостатки в сфере обеспечения безопасности и восстановлению поврежденных объектов. Политик не стал их называть, указав, что «вопросы по ним будут рассматриваться в первую очередь». Конкретные шаги для усиления безопасности предприятий под временным контролем будут обговариваться за закрытыми дверьми. Отмечается, что у России есть большой опыт относительно способов и средств защиты объектов.

Введение временного управления объектами будет применяться в том случае, если собственник предприятия пренебрегает или не вовремя принимает меры безопасности либо нарушает стандарты безопасности.

Ранее Минпромторг подготовил список критически важных объектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

