Мантуров: Несколько предприятий могут перейти под временное управление
Кабмин России будет рассматривать введение временного управления по некоторым предприятиям, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дениса Мантурова.
По его словам, речь идет о тех предприятиях, которым указали на недостатки в сфере обеспечения безопасности и восстановлению поврежденных объектов. Политик не стал их называть, указав, что «вопросы по ним будут рассматриваться в первую очередь». Конкретные шаги для усиления безопасности предприятий под временным контролем будут обговариваться за закрытыми дверьми. Отмечается, что у России есть большой опыт относительно способов и средств защиты объектов.
Введение временного управления объектами будет применяться в том случае, если собственник предприятия пренебрегает или не вовремя принимает меры безопасности либо нарушает стандарты безопасности.
Ранее Минпромторг подготовил список критически важных объектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ООН обеспокоилась угрозами Зеленского в адрес гражданской авиации РФ
- Путин дал старт проходке второго Северомуйского тоннеля на БАМе
- Россияне всё чаще покупают вещи, которые ни разу не надели
- Мантуров: Несколько предприятий могут перейти под временное управление
- Банки и МФО обязали передавать все данные судебным приставам
- В ВСУ призвали украинцев до зимы подготовить укрытия в подвалах
- Норвегия арестовала российское судно «Профессор Молчанов»
- Трамп заявил о готовности к саммиту с Путиным при одном условии
- Эксперты объяснили рост в России числа отцов в декретном отпуске
- В Роснедрах назвали точные запасы золота в России