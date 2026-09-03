ЕС может ввести ограничения против еще 1,6 тыс. лиц в рамках санкций против РФ

По ее словам, меры уже «находятся в стадии подготовки». Заявление политики прозвучало из-за инцидента с беспилотником в немецком аэропорту Лейпциг/Галле. Берлин обвинил в нем Россию. Каллас, отметила, что страны Евросоюза поддержали Германию и готовы обсуждать дальнейшие меры.

Ранее стало известно, что Берлин ужесточит контроль за въездом россиян, а также будет добиваться усиления антироссийских санкций и давления на «теневой флот», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

