ЕС может ввести ограничения против еще 1,6 тыс. лиц в рамках санкций против РФ
Брюссель рассматривает возможность введения ограничительных мер против еще 1,6 тыс. лиц в рамках санкций против России, сообщает Politico со ссылкой на заявление главы евродипломатии Каи Каллас.
По ее словам, меры уже «находятся в стадии подготовки». Заявление политики прозвучало из-за инцидента с беспилотником в немецком аэропорту Лейпциг/Галле. Берлин обвинил в нем Россию. Каллас, отметила, что страны Евросоюза поддержали Германию и готовы обсуждать дальнейшие меры.
Ранее стало известно, что Берлин ужесточит контроль за въездом россиян, а также будет добиваться усиления антироссийских санкций и давления на «теневой флот», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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