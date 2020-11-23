Отнять и поделить. Сколько должны платить российские богачи?

«Это шаг в правильном направлении, но совершенно недостаточный. Главный смысл прогрессивной шкалы в том, чтобы с бедных людей не требовали оплаты налогов, так как у них нет денег их платить. У нас сейчас в тени до 30% рабочей силы находится, это около 30 миллионов человек. В частности, это является причиной пенсионной катастрофы. Этих людей нужно освободить от налоговых сборов, а богатые люди должны платить чуть побольше», - объяснил он.

Тем не менее, по словам экономиста, новые правила будут полезными для страны.

«Это как тест системы, незначительная прогрессия. У нас сейчас де-факто шкала налогов регрессивная. Социальные взносы в реальности ложатся бременем на Фонд оплаты труда, для бедных людей это 30%, а для богатых - 10%. А если вы наймете налогового консультанта, то будете платить 6% как индивидуальный предприниматель и в ус не дуть. Эта ситуация противоестественная и убийственная. А закон не меняет эту ситуацию, но делает крошечный шаг в правильную сторону», - сказал Делягин.

Он считает, что конкретный процент, который богатым следует платить в качестве налога, должен широко обсуждаться.

«Я думаю, что если с дохода выше миллиона в месяц будут брать 20-25%, никто всерьез возражать против этого не будет», - предположил экономист.

Делягин также рассказал, поможет ли прогрессивная шкала налогов создать в стране средний класс.

«Прогрессивная шкала налогов формирует средний класс с точки зрения культуры психологии. Ведь средний класс - это не только человек, который смартфон может купить, а тот, кто добропорядочный, кто определенным образом себя ведет. Поэтому бандит с высокими доходами - это не средний класс. Если государство ведет себя по-человечески, то его не хочется обманывать. Именно это должно стать основной для того, чтобы люди не нарушали закон», - отметил он.

В свою очередь, экономист Никита Кричевский в беседе с НСН отметил, что введение новых налогов в существующей в стране экономической ситуации равносильно политическому самоубийству.

«Сегодня вводить какие-либо новые налоги могут лишь политические самоубийцы, то есть мы – русские», - сказал он.

Идею введения прогрессивной шкалы начали обсуждать еще зимой, но эпидемия коронавируса придала теме большую актуальность. Предполагалось, что средства полученные таким образом будут, миновав бюджет, направляться непосредственно на выплаты малоимущим.



Ранее экономисты в эфире НСН сошлись во мнении, что состоятельные россияне постараются всячески избежать уплаты налогов по прогрессивной шкале.

