Профессор ВШЭ рассказала, почему в России есть зарплаты ниже МРОТ
Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) сравнила в эфире НСН трудовое законодательство и реальную жизнь в России.
Президент РФ Владимир Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). По его словам, согласно принятым поправкам в Конституцию, выплаты ниже МРОТ нарушают закон. Об этом российский лидер сообщил во время встречи с сенаторами.
Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская в эфире НСН объяснила, почему пока требования о размере зарплаты не соблюдаются.
«Работодатель не может устанавливать работнику зарплату ниже, чем МРОТ», - напомнила она, оговорившись, что это касается трудовых отношений на полную ставку.
Причинами, по которой это требование не соблюдается, является правовой нигилизм и избирательность правоприменения, считает она.
«В России существует представление, что есть закон, а есть жизнь, а это разные вещи. В этом отношении государство тоже не лучший образец. Неуважение к исполнению любого закона. Это первое. Второе – отсутствие действенной и эффективной системы контроля, у нас система контроля избирательная, она включается тогда, когда кому-то сверху надо. Такой избирательный контроль – это синоним его отсутствия», - отметила Варшавская.
По ее словам, контроль должен быть равным, прозрачным и неизбирательным.
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