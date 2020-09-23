Профессор ВШЭ рассказала, почему в России есть зарплаты ниже МРОТ

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская в эфире НСН объяснила, почему пока требования о размере зарплаты не соблюдаются.

«Работодатель не может устанавливать работнику зарплату ниже, чем МРОТ», - напомнила она, оговорившись, что это касается трудовых отношений на полную ставку.

Причинами, по которой это требование не соблюдается, является правовой нигилизм и избирательность правоприменения, считает она.

«В России существует представление, что есть закон, а есть жизнь, а это разные вещи. В этом отношении государство тоже не лучший образец. Неуважение к исполнению любого закона. Это первое. Второе – отсутствие действенной и эффективной системы контроля, у нас система контроля избирательная, она включается тогда, когда кому-то сверху надо. Такой избирательный контроль – это синоним его отсутствия», - отметила Варшавская.

По ее словам, контроль должен быть равным, прозрачным и неизбирательным.

Ранее федеральный судья в отставке Сергей Пашин рассказал в эфире НСН, сколько составляет средняя судейская зарплата.

