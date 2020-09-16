Нарколог назвал главную причину бросить курить
Психиатр-нарколог Александр Ковтун рассказал, как повлияет инициатива Минфина поднять акциз на табачную продукцию на 20 процентов на число курильщиков в стране.
Министерство финансов РФ предложило в 2021 году поднять акциз на табачную продукцию на 20 процентов, чтобы компенсировать расходы, вызванные пандемией. Главный терапевт ведомства Оксана Драпкина не раз подчеркивала, что именно налоговое воздействие является одной из самых доказанных в своей эффективности мер по борьбе с никотиновой зависимостью. Как утверждают в Минздраве, за последние 10 лет именно повышение акцизов снизило потребление табака в России с 39 до 28 процентов населения.
Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН заявил, что рост цен на сигареты стоит далеко не на первом месте в списке мотивирующих причин бросить курить. Вместе с тем, он признал определенную роль экономической составляющей в борьбе с курением.
«Рост цены в борьбе с курением играет второстепенное значение. Но играет, потому что люди денежки считают, и экономическая составляющая в совокупности мотивов по принятию решения бросить курить тоже имеет значение. И пусть она не на первом месте, но на третьем, четвертом, пятом. Поэтому данная мера в какой-то степени этому способствует. Первостепенная – это какая-то острая проблема со здоровьем, которая возникла и связана, безусловно, с негативным воздействием табака, сигарет. Именно тогда человек принимает решение. Либо это сердечно-сосудистое заболевание, инфаркт, варикозная болезнь, либо легочное заболевания – бронхиальная астма, бронхиты хронические с дыхательной недостаточностью, вот это признаки заболевания, которые явно человека заставляют задумываться. Остальные медицинские проблемы влияют поскольку-постольку на решение бросить курить. В первую очередь, это здоровье. А во вторую – все остальные причины», - добавил он.
Собеседник НСН добавил, что полный запрет на курение в стране невозможен. Эксперт предупредил о возможных негативных последствиях такого резкого решения, а именно о росте так называемого «серого рынка» сбыта.
«Полностью запретить курение государство не может, оно не может обеспечить контроль этого запрета. Очень значительное количество людей являются зависимыми, а запрет выведет это все исключительно в подпольное русло и приведет к употреблению очень сильно некачественных табачных продуктов. Это невозможно, это не сделано ни в одной стране мира, нет даже такого опыта. Этот процесс отвыкания общества от сигарет должен быть еще более постепенным, чем привыкание», - добавил он.
Отмечается, что увеличение акцизных ставок может поднять розничную цену за пачку сигарет минимум на 20 рублей. Если законопроект будет принят, то это станет самым значительным повышением акциза за всю историю табачной промышленности в стране.
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