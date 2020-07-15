Пушкина рассказала о нуждах родителей в использовании маткапитала
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в эфире НСН поддержала идею по газификации жилья за счет средств маткапитала.
Члены Совфеда РФ подготовили предложение о расширении возможностей использования средств материнского капитала. Сенаторы считают, что следует законодательно закрепить возможность семей потратить маткапитал на газификацию жилья и в скором времени внесут соответствующий документ на рассмотрение в Госдуму.
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в беседе с НСН отметила, что «проблемы с использованием маткапитала возникают очень часто».
«Об этом свидетельствуют жалобы и обращения граждан, поступающие в мой адрес. И это не только газификация жилья. Для обеспечения идеи рационального и адресного подхода реализации средств материнского капитала нами, например, была предложена поправка к ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в части оплаты услуг дошкольного образования, осуществляемых индивидуальными предпринимателями)», - уточнила Пушкина.
Согласно статистике Пенсионного Фонда РФ, в 2019 году были удовлетворены 199 619 заявлений на распоряжение средствами семейного капитала на получение образования, и выделено 12 714 млрд рублей.
«При этом компетентные органы отказывают в перечислении средств материнского капитала в адрес упомянутых индивидуальных предпринимателей, так как ИП не является ОРГАНИЗАЦИЕЙ. И судебная практика в Российской Федерации, к сожалению, в большинстве случаев не подтверждает право родителей на возмещение таких затрат, если образовательные услуги оказываются индивидуальным предпринимателем», - рассказала парламентарий.
В связи с этой правовой коллизии ранее группой авторов, в том числе и Оксана Пушкина, предложили к рассмотрению соответствующий законопроект.
«Он готов к рассмотрению в первом чтении. Но Правительство РФ, на наш взгляд, недостаточно тщательно изучила инициативу, не одобрив ее. Мы не опускаем руки и продолжаем бороться за столь важный проект. Надо слушать людей и корректировать законы!» - заключила собеседница НСН.
Сейчас средства материнского капитала можно тратить лишь на образование детей, улучшение жилищных условий (в том числе на первый взнос по ипотеке), формирование накопительной части пенсии матери, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов. Кроме этого, есть возможность направить средства на ежемесячные выплаты семьям с низким уровнем доходов.
Ранее в эфире НСН Оксана Пушкина предложила реформировать службу опеки и попечительства.
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