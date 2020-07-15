Пушкина рассказала о нуждах родителей в использовании маткапитала

Члены Совфеда РФ подготовили предложение о расширении возможностей использования средств материнского капитала. Сенаторы считают, что следует законодательно закрепить возможность семей потратить маткапитал на газификацию жилья и в скором времени внесут соответствующий документ на рассмотрение в Госдуму.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в беседе с НСН отметила, что «проблемы с использованием маткапитала возникают очень часто».

«Об этом свидетельствуют жалобы и обращения граждан, поступающие в мой адрес. И это не только газификация жилья. Для обеспечения идеи рационального и адресного подхода реализации средств материнского капитала нами, например, была предложена поправка к ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в части оплаты услуг дошкольного образования, осуществляемых индивидуальными предпринимателями)», - уточнила Пушкина.

Согласно статистике Пенсионного Фонда РФ, в 2019 году были удовлетворены 199 619 заявлений на распоряжение средствами семейного капитала на получение образования, и выделено 12 714 млрд рублей.

«При этом компетентные органы отказывают в перечислении средств материнского капитала в адрес упомянутых индивидуальных предпринимателей, так как ИП не является ОРГАНИЗАЦИЕЙ. И судебная практика в Российской Федерации, к сожалению, в большинстве случаев не подтверждает право родителей на возмещение таких затрат, если образовательные услуги оказываются индивидуальным предпринимателем», - рассказала парламентарий.