Путин дал старт проходке второго Северомуйского тоннеля на БАМе

Российский президент Владимир Путин дал старт проходке второго Северомуйского железнодорожного тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМе), сообщает ТАСС.

СМИ узнали о планах РЖД построить второй Северомуйский тоннель

Это произошло в рамках Восточного экономического форума. Также президент поблагодарил ветеранов строительства, которые в сложных условиях смогли реализовать первую часть этого грандиозного проекта. Глава государства выразил уверенность, что будет реализована и вторая часть.

Второй Северомуйский тоннель протяженностью 15,3 км строят в Бурятии параллельно действующему тоннелю, который ввели в эксплуатацию в 2003 году. Объем инвестиций в проект оценивается в 340,7 млрд руб. без НДС. В рамках строительства создадут более 4 тысяч новых рабочих мест.

Путин заявил, что БАМ должна стать не только двухпутной, но и полностью электрифицированной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: АО "Мосинжпроект"
ТЕГИ:Железная ДорогаВладимир Путин

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