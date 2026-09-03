Путин дал старт проходке второго Северомуйского тоннеля на БАМе

Это произошло в рамках Восточного экономического форума. Также президент поблагодарил ветеранов строительства, которые в сложных условиях смогли реализовать первую часть этого грандиозного проекта. Глава государства выразил уверенность, что будет реализована и вторая часть.

Второй Северомуйский тоннель протяженностью 15,3 км строят в Бурятии параллельно действующему тоннелю, который ввели в эксплуатацию в 2003 году. Объем инвестиций в проект оценивается в 340,7 млрд руб. без НДС. В рамках строительства создадут более 4 тысяч новых рабочих мест.

Путин заявил, что БАМ должна стать не только двухпутной, но и полностью электрифицированной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

