Банки и МФО обязали передавать все данные судебным приставам

С 1 сентября банки и микрофинансовые организации (МФО) обязаны передавать в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) сведения о работе по взысканию долгов, включая случаи привлечения коллекторов. Первый отчет в рамках новых требований участники рынка должны представить в начале апреля 2027 года, пишут «Известия».

Основная цель нововведений — повысить дисциплину взыскания и снизить количество нарушений. Ранее ФССП как регулятор контролировала преимущественно профессиональных коллекторов, тогда как основной объем взыскания приходится непосредственно на банки и МФО. Теперь приставы будут получать подробную картину: кто занимается взысканием, в каком объеме ведется работа, есть ли жалобы и подключались ли коллекторы.

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В отчет войдут основные данные об организации, количество клиентов с просроченными долгами, уступленных договоров и случаях привлечения представителей для взаимодействия с должниками. МФО также должны указывать, со сколькими должниками велась работа, сколько клиентов отказались от взаимодействия и сколько выбрали общение через представителя.

Новые требования позволяют надзорному органу впервые увидеть рынок целиком, отслеживать применяемые методы, выявлять системные злоупотребления и опираться на конкретные цифры, а не только на отдельные жалобы заемщиков.

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ФОТО: РИА Новости
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