Банки и МФО обязали передавать все данные судебным приставам

С 1 сентября банки и микрофинансовые организации (МФО) обязаны передавать в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) сведения о работе по взысканию долгов, включая случаи привлечения коллекторов. Первый отчет в рамках новых требований участники рынка должны представить в начале апреля 2027 года, пишут «Известия».

Основная цель нововведений — повысить дисциплину взыскания и снизить количество нарушений. Ранее ФССП как регулятор контролировала преимущественно профессиональных коллекторов, тогда как основной объем взыскания приходится непосредственно на банки и МФО. Теперь приставы будут получать подробную картину: кто занимается взысканием, в каком объеме ведется работа, есть ли жалобы и подключались ли коллекторы.