Рубио объяснил визит главы ЦРУ в Москву налаживанием связи

По его словам, поездка преследовала исключительно технические цели. «Соединенным Штатам действительно необходимо иметь возможность общаться с Россией, и его визит туда в этом смысле был в значительной степени рутинным», — указал глава внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что миссия была полностью направлена на поддержание открытых и стабильных каналов связи между Вашингтоном и Москвой в условиях текущего геополитического кризиса.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что информация о предложении ЦРУ провести саммит лидеров РФ, США и Украины — «утка», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

