Россияне всё чаще покупают вещи, которые ни разу не надели

Импульсивные покупки не дожидаются своего часа и переходят в другие руки. Речь идёт об объявлениях с пометками «с биркой» или «состояние, близкое к новому». Чаще стали продавать неношенное и мужчины. Рост количества объявлений — 30% год к году. Ревизия гардероба в условиях экономической нестабильности стала новой реальностью.

Самыми ненужными у россиянок стали брюки, юбки, футболки, толстовки и пижамы. У мужчин: куртки, джинсы, шорты и рубашки. Отказываются из-за того, что брали по прихоти, а потом приходили в себя. Бывает так, что не подходит размер.

Ранее россияне начали чаще дробить крупные покупки из-за экономии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

