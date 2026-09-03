ООН обеспокоилась угрозами Зеленского в адрес гражданской авиации РФ

В ООН обеспокоены расширением конфликта на Украине, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление официального представителя генерального секретаря организации Стефана Дюжаррика.

В Госдуме допустили изменение стратегии СВО при угрозе гражданской авиации

Это произошло после угроз президента Украины Владимира Зеленского в отношении гражданской авиации в небе России. Дюжаррик отметил, что в условиях конфликта необходимо принимать все меры предосторожности, чтобы не допустить ущерба гражданскому населению и гражданской инфраструктуре.

Президент России Владимир Путин назвал угрозы Зеленского закрыть небо России заявкой на гостерроризм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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