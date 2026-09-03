ФРГ передаст Украине ракеты и тысячи беспилотников в ответ на диверсию в Лейпциге

Власти Германии планируют в ближайшее время передать Киеву дополнительные ракеты класса «земля — воздух» Iris-T и несколько тысяч ударных беспилотников, сообщает телеканал N-tv.

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Поставки могут начаться в сентябре. ФРГ также намерен расширить сотрудничество с Украиной в сфере разведки. Решение связано с инцидентом с БПЛА в аэропорту Лейпциг/Галле, ответственность за который Берлин возложил на Россию.

Ранее стало известно, что Берлин ужесточит контроль за въездом россиян, а также будет добиваться усиления антироссийских санкций и давления на «теневой флот», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Spiegel
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