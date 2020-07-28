Лысаков поддержал россиян, выступающих против электронных трудовых книжек
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий в ближайшие четыре года
Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, что обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года. В этом заверяет Минтруд. Планируется, что с 1 января 2021 года пенсии будут проиндексированы на 6,3%, с 1 января 2022 года — на 5,9%, с 1 января 2023-го — на 5,6%, с 1 января 2024 года — на 5,5%.
Вячеслав Лысаков: «Мне вспоминается поговорка – скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается», — подметил в эфире НСН Вячеслав Лысаков.
Пенсионеров предложили освободить от налогов
В Госдуме предложили освободить от налогов пенсионеров-предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность в сферах, не включенных в список пострадавших от коронавируса.
Вячеслав Лысаков: «Наши пенсионеры перманентно пострадавшие в силу мизерной пенсии. Поэтому я бы освободил пенсионеров, которые продолжают работать, вообще от всех налогов», — поделился он с НСН.
Россияне не хотят переходить на электронные трудовые книжки
Большинство работающих россиян хотели бы оставить себе бумажную трудовую книжку, а не переходить на электронную версию документа. Об этом сообщает ВЦИОМ.
Вячеслав Лысаков: «Я в числе таких россиян, потому что, не дай бог, эта электронная база пропадет, зависнет, сотрется и так далее, а ты доказывай потом, кто ты, откуда и где работал. Так что считаю, что недоверие большинства граждан к электронной фиксации их труда, стажа и статуса оправдано», — сказал он НСН.
Европа остается закрытой для россиян
Евросоюз вновь не включил Россию в список государств, с которыми страны ЕС готовы открыть свои границы.
Вячеслав Лысаков: «Мне это решение непонятно. По международным данным, мы находимся на 11-м месте по эпидемиологической обстановке. На первых местах США и Бразилия, и нас наравне с ними не пускают в Европу. Я думаю, без наших щедрых трат, которые русские туристы себе позволяют, страны, которые живут за счет отчислений от туристического бизнеса, серьезно могут пострадать. Поэтому, ребят, передумайте. Без русских туристов вы будете хило выглядеть», — прокомментировал депутат в беседе с НСН.
Минтруд не планирует корректировать перечень нерабочих дней в 2020 году
Минтруд РФ не планирует изменять перечень нерабочих праздничных дней в 2020 году.
Вячеслав Лысаков: «С учетом нескольких месяцев самоизоляции было бы глупо говорить о нерабочих днях до конца года, тем более, не так уж много и осталось до конца 2020-го. Так что Минтруд здесь прав, корректировать абсолютно нечего, надо дожить до конца этого года, а там видно будет», — подытожил Вячеслав Лысаков в интервью НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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