«От губернаторов до уголовки»: До кого достучалась «Кривая линия» НСН
Губернаторы четырех регионов подали пример своим забывчивым коллегам, при этом Минприроды стало единственным ведомством, где усомнились в праве журналистов отстаивать интересы простых людей.
Социальный проект «Национальной службы новостей» «Кривая линия» стирает границы. Мы доносим проблемы жителей маленьких городов и деревень до чиновников самого высокого уровня.
Губернаторы Краснодарского края, Курской, Владимирской и Свердловской областей оперативно отреагировали на запросы НСН, а вот их коллеги из Тверской и Челябинской предпочли отмолчаться, предоставив право ответа местным властям.
По итогам наших обращений уже подан иск в суд из-за ситуации с лекарствами в деревне Шоша, а в действиях директора кладбища в Краснознаменске нашли признаки уголовного преступления. При этом самым уникальным (и странным) стал ответ Минприроды на вопросы НСН.
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Тверская область
Губернатор Тверской области Игорь Руденя оставил без ответа запрос НСН о транспортных проблемах жителей деревня Шоша, отсутствии аптек и завышенных ценах.
При этом на наши обращения оперативно ответили глава администрации Зубцовского района Елена Николаева и прокуратура региона.
Николаева, в частности, сообщила о решении проблем с маршрутными картами перевозчиков и планах открыть прямой автобусный маршрут между Шошей и железнодорожной станцией.
Со своей стороны, в прокуратуре Тверской области провели проверку, по итогам которой подали иск в суд с требованием решить вопрос с обеспечением лекарствами жителей Зубцовского района. Вместе с тем, в ведомстве не обнаружили завышения цен на такси и продукты.
Что по факту: жители Шоши ждут к весне обещанный автобус.
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Челябинская область
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проигнорировал запрос НСН о космических ценах за «черную воду» в Вишневогорске.
За него ответил глава Вишневогорскогого городского поселения Иван Скляров, который сообщил НСН, что тарифы на воду признаны «экономическими обоснованными», а с середины октября она будет дополнительно очищаться.
Что по факту: очистные сооружения по-прежнему не работают и люди платят по 3 тыс. рублей в месяц за грязную холодную воду.
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Курская область
Губернатор Курской области Роман Старовойт оперативно отреагировал на запрос НСН относительно ситуации с «утопающем в нечистотах» доме в Курске.
Из ответа обладминистрации на 2,5 страницах следует, что к решению ситуации подключился мэр Курска Игорь Куцак. Застройщик построит новую канализацию и подключит дом к водоснабжению по новой схеме, получив соответствующие техусловия 16 ноября. Кроме того, застройщику «рекомендовали» оплачивать услуги ассенизаторской машины, если подвал дома продолжат заливать нечистоты.
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Владимирская область
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в ответ на запрос НСН о проблемах с водой жителей Гороховца сообщил, что система горячего водоснабжения в городе была выведена из эксплуатации еще в 1990-е, поскольку люди перешли на личные электро- и газовые нагреватели.
В обладминистрации пообещали провести работы по улучшению водоснабжения Гороховца стоимостью 139 млн рублей. Вместе с тем, в 2021 и 2022 годах там уже реконструировали насосную станцию «Слукино» и модернизировали более 3 км системы водоснабжения города.
Со своей стороны, в Минстрое РФ уточнили НСН, что сейчас водоснабжение Гороховца осуществляется из трех источников, с января по ноябрь там был зафиксирован 41 инцидент на объектах ЖХК, при этом, за исключением одного случая в июле, люди не остаются без воды больше, чем на 4 часа.
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Свердловская область
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил НСН, что в курсе ситуации с дорогой в селе Смолинское, на которой по весне вязнут машины «скорой помощи».
В обладминистрации также отметили, что глав муниципалитетов не оставляют один на один с проблемами, при этом на реконструкцию дорог в регионе в 2022 году потрачено 11,7 млрд рублей.
Со своей стороны, глава Каменского городского округа Сергей Белоусов проинформировал НСН, что реконструкция двухкилометровой дороги в Смолинском стоит 3-4 млн рублей, и в 2023 году ее постараются отсыпать щебнем. При этом он посетовал, что в округе более 500 км грунтовых дорог и дефицит местного бюджета не позволяет оперативно осуществлять их ремонт.
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Московская область (Краснознаменск)
В администрации подмосковного Краснознаменска в ответ на запрос НСН провели проверку ситуации с директором местного кладбища, который кормит жителей закрытого города обещаниями вместо выполнения оплаченных работ.
В его действиях усмотрели признаки уголовного преступления, и теперь к этому делу подключены Следственный комитет и МВД.
Черная пыль и мертвые дельфины: «Кривая линия НСН» отправляется на пляжи Тамани и подмосковные свалки
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Краснодарский край
Пресс-служба губернатора Кубани Вениамина Кондартьева в ответ на запрос НСН об экологической ситуации в станице Тамань сообщила, что мониторинг воздуха в марте, апреле и августе не показал превышения концентрации вредных веществ. Правда, непонятно, откуда тогда взялась черная пыль в море, на песке и на ладошках местных детей. Старые проверки сочли неэффективными и теперь внедрят новую систему мониторинга в онлайн-режиме.
А вот ответ Минприроды РФ НСН на "таманский вопрос" оказался уникальным. Ведомство Александра Козлова стало единственном стране, которое считает, что журналисты не должны отстаивать интересы простых людей, и называет это «злоупотреблением».
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