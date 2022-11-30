«От губернаторов до уголовки»: До кого достучалась «Кривая линия» НСН

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Тверская область

Губернатор Тверской области Игорь Руденя оставил без ответа запрос НСН о транспортных проблемах жителей деревня Шоша, отсутствии аптек и завышенных ценах.

При этом на наши обращения оперативно ответили глава администрации Зубцовского района Елена Николаева и прокуратура региона.

Николаева, в частности, сообщила о решении проблем с маршрутными картами перевозчиков и планах открыть прямой автобусный маршрут между Шошей и железнодорожной станцией.

Со своей стороны, в прокуратуре Тверской области провели проверку, по итогам которой подали иск в суд с требованием решить вопрос с обеспечением лекарствами жителей Зубцовского района. Вместе с тем, в ведомстве не обнаружили завышения цен на такси и продукты.

Что по факту: жители Шоши ждут к весне обещанный автобус.

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Челябинская область

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проигнорировал запрос НСН о космических ценах за «черную воду» в Вишневогорске.

За него ответил глава Вишневогорскогого городского поселения Иван Скляров, который сообщил НСН, что тарифы на воду признаны «экономическими обоснованными», а с середины октября она будет дополнительно очищаться.

Что по факту: очистные сооружения по-прежнему не работают и люди платят по 3 тыс. рублей в месяц за грязную холодную воду.

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Курская область

Губернатор Курской области Роман Старовойт оперативно отреагировал на запрос НСН относительно ситуации с «утопающем в нечистотах» доме в Курске.

Из ответа обладминистрации на 2,5 страницах следует, что к решению ситуации подключился мэр Курска Игорь Куцак. Застройщик построит новую канализацию и подключит дом к водоснабжению по новой схеме, получив соответствующие техусловия 16 ноября. Кроме того, застройщику «рекомендовали» оплачивать услуги ассенизаторской машины, если подвал дома продолжат заливать нечистоты.

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Владимирская область

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в ответ на запрос НСН о проблемах с водой жителей Гороховца сообщил, что система горячего водоснабжения в городе была выведена из эксплуатации еще в 1990-е, поскольку люди перешли на личные электро- и газовые нагреватели.

В обладминистрации пообещали провести работы по улучшению водоснабжения Гороховца стоимостью 139 млн рублей. Вместе с тем, в 2021 и 2022 годах там уже реконструировали насосную станцию «Слукино» и модернизировали более 3 км системы водоснабжения города.

Со своей стороны, в Минстрое РФ уточнили НСН, что сейчас водоснабжение Гороховца осуществляется из трех источников, с января по ноябрь там был зафиксирован 41 инцидент на объектах ЖХК, при этом, за исключением одного случая в июле, люди не остаются без воды больше, чем на 4 часа.

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Свердловская область

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил НСН, что в курсе ситуации с дорогой в селе Смолинское, на которой по весне вязнут машины «скорой помощи».

В обладминистрации также отметили, что глав муниципалитетов не оставляют один на один с проблемами, при этом на реконструкцию дорог в регионе в 2022 году потрачено 11,7 млрд рублей.

Со своей стороны, глава Каменского городского округа Сергей Белоусов проинформировал НСН, что реконструкция двухкилометровой дороги в Смолинском стоит 3-4 млн рублей, и в 2023 году ее постараются отсыпать щебнем. При этом он посетовал, что в округе более 500 км грунтовых дорог и дефицит местного бюджета не позволяет оперативно осуществлять их ремонт.

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Московская область (Краснознаменск)

В администрации подмосковного Краснознаменска в ответ на запрос НСН провели проверку ситуации с директором местного кладбища, который кормит жителей закрытого города обещаниями вместо выполнения оплаченных работ.

В его действиях усмотрели признаки уголовного преступления, и теперь к этому делу подключены Следственный комитет и МВД.