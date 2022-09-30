Новый сезон социального проекта «Национальной службы новостей» «Кривая линия» набирает обороты.

В НСН продолжают приходить письма из разных регионов страны.

Забытая деревня, большой город или личная боль. По каждому из ваших обращений мы призываем к ответу чиновников.

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Деревня Шоша находится в Тверской области на границе с Московской. Неподалеку национальный парк Завидово, элитные поселки и гольф-клуб, однако, до простых людей никому нет дела.

Единственный автобус, на котором жители Шошы ездили на работу в Шаховскую, отменен из-за нерентабельности. Вместо него запустили «Ласточку», однако от ее остановки до поселка 5 километров. Такси по 700 рублей, сахар по 100, батон белого – за 60. Аптек нет в радиусе 40 километров, за лекарствами отправляют делегатов на такси со списком от всей деревни. Многие жители Шоши потеряли работу из-за транспортного коллапса. Чиновники обещают рассмотреть вопрос об автобусе, когда построят дорогу. Получается замкнутый круг, деревня умирает. Мы обратились за помощью к губернатору Тверской области Игорю Рудене.

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А это история из Вишневогорска Челябинской области.

Коммунальщики летом затеяли ремонт труб, который превратился для жителей рабочего поселка в настоящий кошмар. Системы очистки воды здесь давно не работают, в итоге из кранов льется черная, вонючая субстанция, которую даже фильтры не спасают.

При этом цены за коммуналку взлетели в космос. Сейчас семья из трех человек вынуждена платить за черную холодную воду по 3 тысячи рублей в месяц, а зимой с учетом отопления плата за ЖКХ взлетит до 10 тысяч. Это при том, что средняя зарплата жителей Вишневогорска составляет 15-18 тысяч рублей. С этой абсурдной ситуацией уже ознакомлен прокурор Челябинской области Карен Габриелян.

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В Московской области тоже не все безоблачно.

Отправляемся в поселок Андреевка Солнечногорского района, дети жителей которого до сих пор не ходят в школу. Ее обещали открыть к 1 сентября, однако фундамент школы треснул пополам, несмотря на бюджетные 350 миллионов, выделенных на ремонт.

Депутаты отчитываются руководству области, что все хорошо, однако по факту открытие школы несколько раз переносили, а сейчас говорят родителям, что это произойдет не раньше декабря.

Тем временем, все учителя уже уволились, а 1300 детей из Андреевки и соседнего Голубого по-прежнему сидят дома. Ждем разъяснений от министра образования Валерия Фалькова.

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Напомним, прошлый сезон «Кривой линии» собрал более 700 обращений со всех уголков страны. В редакцию поступало более 50 заявок в неделю! За каждой из них стояла чья-то боль.

Многие обращения носили коллективный характер, иногда касались целых населенных пунктов, а значит, число людей, которым мы помогли, исчисляется тысячами, ведь «Кривую линию» слушают более 100 городов вещания НСН.

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Отправить заявку и пожаловаться в «Кривую линию» от НСН можно в любое удобное для вас время. Для обращения нужно перейти в раздел «Кривая линия» на сайте NSN.FM и как можно подробнее описать свою проблему, используя предложенную на странице форму.

Журналисты информационного агентства тщательно изучат вашу жалобу. Самые интересные, сложные и актуальные проблемы будут преданы огласке на сайте НСН, а также в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕ Радио», ROCK FM, радио JAZZ и «Радио родных дорог», на волнах которых ежедневно выходят новостные выпуски НСН. О вашей проблеме узнают более трех миллионов человек!

По самым актуальным темам редакция подготовит официальный запрос в соответствующие органы и расскажет о решении проблемы. «Кривая линия» возвращается! Мы вам поможем!!!

