«Дети на коленях!»: «Кривая линия НСН» проверяет зрение полицейских и память банкиров
Полиция не ищет виновных в избиении детей, жалуются НСН родители, а банк не хочет возвращать бабушке полмиллиона рублей и «переводит стрелки».
Социальный проект «Национальной службы новостей» «Кривая линия» с каждым месяцем собирает все больше обращений россиян из разных уголков страны.
Только в ноябре мы уже получили около 30 жалоб, при этом министерства и ведомства также активно отвечают на запросы НСН.
Ни одна из ваших проблем не остается без внимания. При этом мы начали фиксировать попытки чиновников увильнуть и «перевести стрелки». О таких случаях мы также будем рассказывать читателям и радиослушателям.
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Эта вопиющая история произошла на обычной детской площадке на северо-востоке Москвы.
Две игравших там компании поругались, после чего по звонку одной из мам на «разборки» с двумя 13-летними подростками приехали четверо взрослых. Одного мальчика избили, сломав ему нос, а другого заставили встать на колени и извиняться. Родители шокированных детей обратились в полицию, тем более, что камера видеонаблюдения у подъезда зафиксировала все подробности конфликта. Однако дальше история получила неожиданный поворот.
Подозреваемые в нападении на детей попытались замять дело, предлагая их родителям 25 тысяч рублей, однако после отказа из дела внезапно пропали видеозаписи.
«На видеосъемке было видно, что приехали данные лица. Одного ударили, он упал, головой ударился, это друг моего сына. Моего сына на колени поставили, заставили просить прощения. По факту инспектор пишет, что он сам встал на колени и начал у них прощения просить», - рассказал НСН Алексей Беляков.
В полиции попытались закрыть дело, согласно материалам которого, издевательств никто не видел, а на колени ребенок встал по собственной инициативе. Однако возмущенные родители не хотят верить, что всем плевать на сломанную психику детей и виновным все сойдет с рук.
НСН обратилась в МВД с просьбой провести служебную проверку.
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Полиция должна защищать людей, а банки приумножать их капиталы. Казалось бы, это очевидно. Однако история с банком «Открытие», о которой «Кривая линия» рассказывала в начале октября, заставила в этом усомниться.
Родственники 80-летней бабушки жаловались, что менеджер банка ввел их в заблуждение, в результате чего 540 тысяч рублей ушли вместо счетов детей на непонятную страховку и «заморозились».
После публикации НСН в банке зашевелились, но не отдали людям деньги, а «перевели стрелки» на страховую компанию, напрочь забыв о своем менеджере.
«80-летняя клиентка к заключению договоров с банком отношения не имеет. В 2020 году она передала наличные своей внучке с целью защиты и адресной передачи денежных средств правнукам – это было основным ее условием и обусловило выбор внучкой страхового продукта для сбережений», - говорится в ответе пресс-службы банка «Открытие».
В банке указали на страховую компанию «Росгосстрах Жизнь», с которой, по мнению кредитной организации, теперь должны решать свои вопросы пострадавшие клиенты.
В Банке России пообещали НСН 31 октября, что «мы проведем проверку, и если выявим нарушения, примем меры». Прокуратура и мэр Москвы пока молчат, а страховщики тем временем предложили родственникам бабушки заключить новый договор на три года.
Однако пострадавшие настаивают на полном возврате денег и считают именно банк ответственным за махинации.
«В самом начале наш диалог был выстроен, как клиентов и непосредственно их, пока не вмешались вы. Как только на радиостанции появилась информация, сразу же они зашевелились, совершенно по-другому заговорили, но возврат денег не осуществляют, они меняют условия. Они абстрагировались абсолютно полностью от этого. Да, мы банк, но мы предоставляем, в том числе и услуги партнеров, и вот – вы купили страховку. Однако, изначально у нас главный вопрос к банку, сотрудниками которого организована эта схема», - сказал НСН Илья Андреев.
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