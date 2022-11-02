Черная пыль и мертвые дельфины: «Кривая линия НСН» отправляется на пляжи Тамани и подмосковные свалки

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Станица Тамань находится в 10 км от Крымского моста на пересечении Черного и Азовского морей. Здесь растут виноградники, являющиеся визиткой региона. Однако всю эту идиллию хотят уничтожить.

В нескольких километрах от жилых домой уже построили угольный терминал, черная пыль от которого в море, на пляжах и на ладошках детей. А еще здесь собираются построить завод по перевалке аммиака.

- У нас там по домам угольная пыль, люди купаются в море с угольной пылью. Не соблюдаются никакие экологические нормы и требования. Построили завод и начали убивать вокруг все живое. Люди снимают видео из станицы, как горит уголь. Буквально вчера выкладывали детские ладошки. Ребенок во дворе играл – его руки в угольной пыли.

Люди выходят на митинги против строительства нового завода, но местные власти закрывают на это глаза. Не замечают они и мертвых дельфинов, которых убивают выбросы с другого завода.

- Собираем подписи и подаем в суд, чтобы этот завод не строили. Нашим виноградникам придет конец. Это уже не будет чистый регион, в котором производится качественное вино. Летом детки купаются вместе с дельфинами, они подплывают близко-близко, а когда осенью все разъезжаются, они лежат на берегу мертвые. У нас там еще один завод, по неофициальным данным, у них нет очистных сооружений, труба выходит в море и из-за этого происходит падеж дельфинов в том числе.

Мы обратились за разъяснениями к министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александру Козлову.

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Не менее живописный пейзаж из Истринского района Московской области.

Буквально в километре от деревни Павловское находится мусорный полигон, который должен использоваться для сортировки отходов. Но по факту их не вывозят, вокруг стоит жуткий смрад, и под ударом вновь оказались дети.

- По факту они собирают отходы с ближайших сел, деревень и города, туда отвозят, там вываливают все это в кучу, и оно там все лежит, коптится, тухнет. Никто ничего не вывозит, и это продолжает там складироваться. У всех детей начался кашель буквально несколько месяцев назад, когда они начали оперативно все это туда сваливать и не вывозить.

Местные власти занимаются отписками и сваливают все на некую компанию, которая перестала платить за сортировку мусора, но тысяче с лишним жителей Павловского от этого не легче.

- С августа начиная, просто ужас. Если ветер дует в сторону деревни, то дышать нечем. У нас у ребенка кашель не проходит месяца два, она у нас аллергик и на фоне всего этого просто ужас, у соседей ребенок тоже с больничных не вылезает. Врачи говорят, что, скорее всего, это от паров мусора.

Мы указали на эту вопиющую ситуацию главе Росприроднадзора Светлане Радионовой.



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