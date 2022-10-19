«Кривая линия» НСН восстанавливает пенсионную справедливость и борется с кладбищенским беспределом
Женщина, работавшая 10 лет на Крайнем Севере, получила минимальную пенсию, возвратившись из Украины в Россию, ну а жители Краснознаменска устали бороться с директором кладбища.
Новый сезон социального проекта «Национальной службы новостей» «Кривая линия» набирает обороты.
К нам продолжают поступать жалобы из разных регионов страны, и по каждой из них мы призываем к ответу чиновников.
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Многие пенсионеры возвращаются сейчас из Украины в Россию, однако не всегда их встречают с распростертыми объятиями.
К нам обратился мужчина, который весной с трудом вывез пожилых родителей из Харькова в Москву.
Однако, обратившись в Пенсионный фонд, они столкнулись со странной ситуацией. Уроженке Тверской области, проработавшей 35 лет, в том числе 10 на Крайнем Севере, назначили необъяснимо маленькую пенсию. Пока пенсию пересчитывали, муж пенсионерки умер. А в июне пришел ответ из ПФР, что пенсию женщине увеличили, но всего на тысячу рублей с копейками. В итоге она составила чуть больше 11 тысяч рублей.
- Мы думали, что сперва дали по-минимуму, потом пересчитают, в июне тысячу с копейками надбавили и все. Человек 35 лет проработал и, получается, минимальной пенсии достоин. Все что ли?
Мы попросили помочь разобраться в ситуации министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.
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Тем временем из подмосковного Краснознаменска приходят жалобы на «кладбищенский беспредел».
Заплатив за установку памятника больше 100 тысяч рублей еще в апреле, одна из жительниц закрытого военного города до сих пор остается ни с чем.
Директор кладбища, который по совместительству является местным депутатам, «кормит завтраками» не только эту женщину, но и многих других. Последнее обещание было - выполнить все заказы до 15 октября, но до сих пор ничего не сделано.
- Уже не знаем, куда обращаться и что делать. Причем он все время с какими-то странными отмазками: "Я вам позвоню завтра, вот, во вторник все точно поставим". Уже месяц за ним бегаю, просто как на работу езжу на это кладбище и пытаюсь его отловить.
Мы обратились за разъяснениями в Государственное бюджетное учреждение «Ритуал».
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Напомним, прошлый сезон «Кривой линии» собрал более 700 обращений со всех уголков страны. За каждым из них стояла чья-то боль.
Многие обращения носили коллективный характер, иногда касались целых населенных пунктов, а значит, число людей, которым мы помогли, исчисляется тысячами, ведь «Кривую линию» слушают более 100 городов вещания НСН.
Отправить заявку и пожаловаться в «Кривую линию» от НСН можно в любое удобное для вас время. Для обращения нужно перейти в раздел «Кривая линия» на сайте NSN.FM и как можно подробнее описать свою проблему, используя предложенную на странице форму.
Журналисты информационного агентства тщательно изучат вашу жалобу. Самые интересные, сложные и актуальные проблемы будут преданы огласке на сайте НСН, а также в эфире сразу трех радиостанций: «НАШЕ Радио», ROCK FM и Радио JAZZ. О вашей проблеме узнают более трех миллионов человек!
По самым актуальным темам редакция подготовит официальный запрос в соответствующие органы и расскажет о решении проблемы.
«Кривая линия» вернулась! Мы вам поможем!
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