«Школа против детсада?»: «Кривая линия» НСН разбирается с химкинским парадоксом и курскими запахами

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В Курске с начала августа разворачивается история «с душком».

Более 40 семей вселились в новый дом, однако оказалось, что там не работает канализация, а вода из кранов течет тонкой струйкой. При этом на бумаге все прекрасно – и вода, и канализация есть, дом принят в эксплуатацию. А по факту колодцы переполнились, и зловонная жижа хлынула в подвал. Людям приходится за свои деньги откачивать нечистоты.

Чиновники сваливают все на застройщика, однако молодым семьям от этого не легче, они бьют во все колокола, однако ситуация не меняется. Мы попросили разобраться в ситуации прокурора Курской области.

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В подмосковных Химках сложилась парадоксальная ситуация. Странные решения чиновников привели к противостоянию школы с детсадом.

На территории гимназии в микрорайоне Левобережный хотят построить садик, но при этом снести все спортивные площадки. При этом родители учеников недоумевают, почему детсад нельзя построить в другом месте.

Они указывают, что в нескольких сотнях метров находится заброшенный детсад, который не используют уже 10 лет. Есть и другие подходящие места. Кроме того, родители опасаются, что котлован выроют, а потом забросят, – в результате не будет ни детского сада, ни спортивных площадок.

Чиновники же переводят стрелки друг на друга, но не хотят отменять стройку, которая, как минимум, на год станет кошмаром для 900 учеников. Да и будущим детсадовцам явно будет тесно. Мы подключили к разрешению парадокса подмосковного губернатора Андрея Воробьева.