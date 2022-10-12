«Школа против детсада?»: «Кривая линия» НСН разбирается с химкинским парадоксом и курскими запахами
Власти Химок решили оставить школьников без стадиона, построив на его месте детсад, а жителей Курска заливает нечистотами из-за «нарисованной на бумаге» канализации.
Социальный проект «Национальной службы новостей» «Кривая линия» продолжает помогать жителям разных регионов страны.
География ваших обращений широка, при этом многие истории вызывают сочувствие и искреннее удивление.
Но будьте уверены – мы требуем от чиновников перестать мучить вас отговорками и начать решать проблемы.
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В Курске с начала августа разворачивается история «с душком».
Более 40 семей вселились в новый дом, однако оказалось, что там не работает канализация, а вода из кранов течет тонкой струйкой. При этом на бумаге все прекрасно – и вода, и канализация есть, дом принят в эксплуатацию. А по факту колодцы переполнились, и зловонная жижа хлынула в подвал. Людям приходится за свои деньги откачивать нечистоты.
Чиновники сваливают все на застройщика, однако молодым семьям от этого не легче, они бьют во все колокола, однако ситуация не меняется. Мы попросили разобраться в ситуации прокурора Курской области.
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В подмосковных Химках сложилась парадоксальная ситуация. Странные решения чиновников привели к противостоянию школы с детсадом.
На территории гимназии в микрорайоне Левобережный хотят построить садик, но при этом снести все спортивные площадки. При этом родители учеников недоумевают, почему детсад нельзя построить в другом месте.
Они указывают, что в нескольких сотнях метров находится заброшенный детсад, который не используют уже 10 лет. Есть и другие подходящие места. Кроме того, родители опасаются, что котлован выроют, а потом забросят, – в результате не будет ни детского сада, ни спортивных площадок.
Чиновники же переводят стрелки друг на друга, но не хотят отменять стройку, которая, как минимум, на год станет кошмаром для 900 учеников. Да и будущим детсадовцам явно будет тесно. Мы подключили к разрешению парадокса подмосковного губернатора Андрея Воробьева.
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Напомним, прошлый сезон «Кривой линии» собрал более 700 обращений со всех уголков страны. За каждым из них стояла чья-то боль.
Многие обращения носили коллективный характер, иногда касались целых населенных пунктов, а значит, число людей, которым мы помогли, исчисляется тысячами, ведь «Кривую линию» слушают более 100 городов вещания НСН.
Отправить заявку и пожаловаться в «Кривую линию» от НСН можно в любое удобное для вас время. Для обращения нужно перейти в раздел «Кривая линия» на сайте NSN.FM и как можно подробнее описать свою проблему, используя предложенную на странице форму.
Журналисты информационного агентства тщательно изучат вашу жалобу. Самые интересные, сложные и актуальные проблемы будут преданы огласке на сайте НСН, а также в эфире сразу трех радиостанций: «НАШЕ Радио», ROCK FM и Радио JAZZ, на волнах которых ежедневно выходят новостные выпуски НСН. О вашей проблеме узнают более трех миллионов человек!
По самым актуальным темам редакция подготовит официальный запрос в соответствующие органы и расскажет о решении проблемы. «Кривая линия» вернулась! Мы вам поможем!
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