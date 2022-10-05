«Дом стоит, свет горит»: «Кривая линия» НСН помогает обманутой бабушке и жителям «авиадома»
Город во Владимирской области привыкает к жизни без воды, в Новой Москве четвертый год длится эпопея со «сказочным домом», а один из крупных банков превратил в «воздух» полмиллиона пенсионерки.
Социальный проект «Национальной службы новостей» «Кривая линия» получает все больше обращений от жителей разных регионов страны.
Почти каждая история – как крик души.
Но будьте уверены - по всем вашим обращениям мы призываем к ответу чиновников.
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Начинаем с истории, которая может случиться с каждым пенсионером.
80-летняя бабушка пришла в столичное отделение банка «Открытие», чтобы положить деньги под проценты для внуков. Она выслушала менеджера, подписала бумаги, однако вскоре ее родственники выяснили, что женщину обманули.
Более полумиллиона рублей ушли в «воздух» на непонятную страховку. Более того, чтобы эти деньги не сгорели, теперь ежегодно надо доплачивать по 270 тысяч рублей.
Где взять такие деньги воспитателю детсада и ее мужу, инвалиду без ноги? Родственники женщины возмущаются и собираются обращаться в суд. Ну а мы, в свою очередь, попросили разъяснить ситуацию руководство Центробанка.
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А вот обычная зарисовка из жизни города Гороховец Владимирской области. Женщина с коляской идет по улице и тащит в руках канистру с водой, иначе ребенка не помыть.
Горячей воды здесь не бывает никогда, а холодную отключают без предупреждения на 7-9 дней или дают на час.
Местные жители вынуждены пользоваться уличными колонками или ездить к роднику. Если же покупать ее в магазинах, вода выходит по «золотой цене»
Чиновники ссылаются на ремонт, обещая скоро его закончить, но проблема не решается. Мы обратились за помощью к владимирскому губернатору Александру Авдееву.
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Проезжая по Новой Москве, можно увидеть живописную картину низко летящих самолетов. Однако авиационный рай превратился в ужас для владельцев квартир в ЖК «Андерсен».
Уже четыре года они платят ипотеку, но не могут вселиться в построенный дом. Оказалось, что он на полметра превышает по высоте нормы Росавиации, а окна «слишком шумные», по мнению Роспотребнадзора.
Застройщик не занимался этими вопросами, а в августе был признан банкротом. Теперь люди опасаются, что их квартиры уйдут с молотка в счет его огромных долгов.
При этом «дом стоит, свет горит» и в нем даже кто-то живет, непонятно на каких основаниях. Надеемся разрешить эту абсурдную ситуацию с помощью главы Мосгосстройнадзора.
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Напомним, прошлый сезон «Кривой линии» собрал более 700 обращений со всех уголков страны. В редакцию поступало более 50 заявок в неделю! За каждой из них стояла чья-то боль.
Многие обращения носили коллективный характер, иногда касались целых населенных пунктов, а значит, число людей, которым мы помогли, исчисляется тысячами, ведь «Кривую линию» слушают более 100 городов вещания НСН.
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Отправить заявку и пожаловаться в «Кривую линию» от НСН можно в любое удобное для вас время. Для обращения нужно перейти в раздел «Кривая линия» на сайте NSN.FM и как можно подробнее описать свою проблему, используя предложенную на странице форму.
Журналисты информационного агентства тщательно изучат вашу жалобу. Самые интересные, сложные и актуальные проблемы будут преданы огласке на сайте НСН, а также в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕ Радио», ROCK FM, радио JAZZ и «Радио родных дорог», на волнах которых ежедневно выходят новостные выпуски НСН. О вашей проблеме узнают более трех миллионов человек!
По самым актуальным темам редакция подготовит официальный запрос в соответствующие органы и расскажет о решении проблемы. «Кривая линия» возвращается! Мы вам поможем!
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