«Это мы в сказку попадем!»: «Кривая линия» НСН выезжает на российское бездорожье

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Жители деревни Шоша Тверской области жаловались нам на транспортную блокаду из-за отмены единственного автобуса, завышенные цены, отсутствие дорог и аптек, и другие проблемы.

Глава Зубцовского района Елена Николаева рассказала НСН, что администрация направила обращения в «Росавтотранс», министерство транспорта и другие ведомства о возвращении отмененного автобуса.

Выяснилось, что причиной его отмены стало отсутствие маршрутных карт у перевозчика. Теперь карты выданы. Более того, сейчас прорабатывается вопрос о запуске абсолютно нового автобусного маршрута, который свяжет Шошу непосредственно с железнодорожной станцией.

Тем временем, в Прокуратуре Тверской области пообещали НСН провести проверку по ситуации с автобусами, дорогой, ценами на такси и продукты, и по ее итогам принять соответствующие меры.

Местные жители считают, что, если обещания чиновников сбудутся, это станет настоящей сказкой. При этом они не ожидают перемен раньше весны.

- Мы как в сказку попадем, если это будет. Этот процесс, думаю, долгий. Слава Богу, если бы где-то весной, к маю, когда дачный сезон начинается. Хотя бы с 1 апреля или 1 мая, будем ждать, надеяться, но вам огромное спасибо, конечно, молодцы.

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Дураки и дороги – две всем известных беды необъятной России.

Из Тверской области мы отправляемся в Свердловскую, чтобы помочь решить еще одну дорожную проблему.

В селе Смолинском, что рядом с Каменском-Уральским, такая дорога, что на ней по весне застревают даже машины «скорой помощи». Ситуация остается неизменной 10 лет, и люди всерьез опасаются за здоровье пожилых родителей.

- Когда начинается таяние снега, дорогу настолько размывает, что мы там каждый год застреваем, у нас обычная легковая машина. У нас там застревала «скорая» весной. Это уже вообще беспредел. Машина «скорой помощи» просто тупо застряла.

В июле дорогу «отремонтировали», убрав верхний слой земли, по которому хоть как-то можно было передвигаться. Ситуация стала еще хуже. Теперь после малейшего дождя на машине можно «ездить» только боком.

Вместе с тем, на бумаге все хорошо. У чиновников, никогда не бывавших в селе, к дороге претензий нет. Непонятно лишь, куда ушли выделенные на ремонт деньги.

Мы попросили разобраться в ситуации губернатора региона Евгения КУйвашева.

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Прошлый сезон «Кривой линии» собрал более 700 обращений со всех уголков страны. За каждым из них стояла чья-то боль.

Многие обращения носили коллективный характер, иногда касались целых населенных пунктов, а значит, число людей, которым мы помогли, исчисляется тысячами, ведь «Кривую линию» слушают более 100 городов вещания НСН.

Отправить заявку можно в разделе «Кривая линия» на сайте NSN.FM.