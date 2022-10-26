«Это мы в сказку попадем!»: «Кривая линия» НСН выезжает на российское бездорожье
Тверские чиновники после обращения НСН пообещали жителям Шоши «сказочную жизнь», ну а в Свердловской области на дорогах пока застревают «скорые».
Новый сезон социального проекта «Национальной службы новостей» «Кривая линия» уже приносит первые результаты.
Чиновники отвечают на запросы НСН, обещая решить ваши проблемы.
Большой город, затерянная деревня или личная боль. Будьте уверены, мы не оставим вас наедине с бедой.
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Жители деревни Шоша Тверской области жаловались нам на транспортную блокаду из-за отмены единственного автобуса, завышенные цены, отсутствие дорог и аптек, и другие проблемы.
Глава Зубцовского района Елена Николаева рассказала НСН, что администрация направила обращения в «Росавтотранс», министерство транспорта и другие ведомства о возвращении отмененного автобуса.
Выяснилось, что причиной его отмены стало отсутствие маршрутных карт у перевозчика. Теперь карты выданы. Более того, сейчас прорабатывается вопрос о запуске абсолютно нового автобусного маршрута, который свяжет Шошу непосредственно с железнодорожной станцией.
Тем временем, в Прокуратуре Тверской области пообещали НСН провести проверку по ситуации с автобусами, дорогой, ценами на такси и продукты, и по ее итогам принять соответствующие меры.
Местные жители считают, что, если обещания чиновников сбудутся, это станет настоящей сказкой. При этом они не ожидают перемен раньше весны.
- Мы как в сказку попадем, если это будет. Этот процесс, думаю, долгий. Слава Богу, если бы где-то весной, к маю, когда дачный сезон начинается. Хотя бы с 1 апреля или 1 мая, будем ждать, надеяться, но вам огромное спасибо, конечно, молодцы.
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Дураки и дороги – две всем известных беды необъятной России.
Из Тверской области мы отправляемся в Свердловскую, чтобы помочь решить еще одну дорожную проблему.
В селе Смолинском, что рядом с Каменском-Уральским, такая дорога, что на ней по весне застревают даже машины «скорой помощи». Ситуация остается неизменной 10 лет, и люди всерьез опасаются за здоровье пожилых родителей.
- Когда начинается таяние снега, дорогу настолько размывает, что мы там каждый год застреваем, у нас обычная легковая машина. У нас там застревала «скорая» весной. Это уже вообще беспредел. Машина «скорой помощи» просто тупо застряла.
В июле дорогу «отремонтировали», убрав верхний слой земли, по которому хоть как-то можно было передвигаться. Ситуация стала еще хуже. Теперь после малейшего дождя на машине можно «ездить» только боком.
Вместе с тем, на бумаге все хорошо. У чиновников, никогда не бывавших в селе, к дороге претензий нет. Непонятно лишь, куда ушли выделенные на ремонт деньги.
Мы попросили разобраться в ситуации губернатора региона Евгения КУйвашева.
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Прошлый сезон «Кривой линии» собрал более 700 обращений со всех уголков страны. За каждым из них стояла чья-то боль.
Многие обращения носили коллективный характер, иногда касались целых населенных пунктов, а значит, число людей, которым мы помогли, исчисляется тысячами, ведь «Кривую линию» слушают более 100 городов вещания НСН.
Отправить заявку можно в разделе «Кривая линия» на сайте NSN.FM.
Журналисты информационного агентства тщательно изучат вашу жалобу. Самые интересные, сложные и актуальные проблемы будут преданы огласке на сайте НСН, а также в эфире сразу трех радиостанций: «НАШЕ Радио», ROCK FM и Радио JAZZ. О вашей проблеме узнают более трех миллионов человек!
По самым актуальным темам редакция подготовит официальный запрос в соответствующие органы и расскажет о решении проблемы.
«Кривая линия» вернулась! Мы вам поможем!
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