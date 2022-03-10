Потанин заявил, что национализация «вернет Россию в 1917 год»

Потанин объяснил, что «это вернет Россию в 1917 год».

«Решение многих компаний о приостановке деятельности в России носит несколько эмоциональный», — подчеркнул Потанин.

По его словам, главной причиной ухода многих зарубежных компаний с российского рынка стало давление общественного мнения на Западе.

Глава «Норникеля» поддержал предложение Минэкономразвития. В ведомстве заявили, что вместо национализации активов западных предприятий можно ввести внешнее управление.

«Это позволит владельцам сохранить собственность, а компаниям – избежать развала, продолжать выпускать продукцию и платить деньги работникам», — рассказал Потанин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что национализация иностранных предприятий в ответ на арест российской недвижимости в ЕС и США повлечёт обоюдно негативные последствия.

