Forbes: Лисин стал богатейшим бизнесменом России
Богатейшим россиянином по версии Forbes стал совладелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин.
Его состояние оценивается в $18,4 млрд, следует из обновленного рейтинга Forbes.
Как отмечает РИА Новости, Лисин подвинул с первого места бенефициара «Северстали» Алексея Мордашова.
Второе место в рейтинге 20 богатейших бизнесменов России-2022 занимает совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин (состояние $17,3 млрд), третье - основатель Telegram Павел Дуров ($15,1 млрд), четвертое - совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон ($14 млрд), пятое – Мордашов ($13,2 млрд).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+13 947 / сут.
Умерли
370 тыс.+316 / сут.
Выздоровели
17,0 млн+37 459 / сут.
- Илон Маск впервые стал богатейшим человеком по версии Forbes
- Forbes: Лисин стал богатейшим бизнесменом России
- ЛНР обвинила ВСУ в подрыве ёмкости с химикатами в Донбассе
- Диетолог назвала продукты для укрепления иммунитета весной
- Собянин расширил меры поддержки владельцев нестационарных торговых объектов
- Минкульт Украины намерен добиться полного запрета российских телеканалов в Европе
- МИД Эстонии: Посол России пока останется в стране
- В Госдуме предложили исключить некоторые специальности из высшего образования
- В МИД России пообещали ответить на высылку дипломатов из Дании
- Амстердамский «Эрмитаж» сменил название
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru