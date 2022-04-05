Forbes: Лисин стал богатейшим бизнесменом России

Богатейшим россиянином по версии Forbes стал совладелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин.

Его состояние оценивается в $18,4 млрд, следует из обновленного рейтинга Forbes.

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Как отмечает РИА Новости, Лисин подвинул с первого места бенефициара «Северстали» Алексея Мордашова.

Второе место в рейтинге 20 богатейших бизнесменов России-2022 занимает совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин (состояние $17,3 млрд), третье - основатель Telegram Павел Дуров ($15,1 млрд), четвертое - совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон ($14 млрд), пятое – Мордашов ($13,2 млрд).

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Фото: Bloomberg
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