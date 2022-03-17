«Даже на уборщицу». Фридман пожаловался на нехватку денег

По его словам, из-за введённых Евросоюзом и Великобританией ограничений у него почти нет наличных, так как его деньги заблокированы и ему приходится запрашивать разрешение на траты.



Бизнесмен отметил, что оказался заперт в Лондоне, а ежемесячного пособия в 2500 фунтов стерлингов не хватает даже на такие мелочи, как уборка.

«Может, мне самому стоит убираться в доме? Когда я был студентом, я жил в маленькой комнате в общежитии ещё с четырьмя людьми, но после 35 лет это неожиданно», — заключил Фридман.

Ранее в «Альфа-банке» заявили, что попавший под санкции Евросоюза Михаил Фридман покинет совет директоров, сообщает RT.

