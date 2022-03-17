«Даже на уборщицу». Фридман пожаловался на нехватку денег
Попавший под санкции основатель «Альфа-банка» Михаил Фридман рассказал агентству Bloomberg, что ему не хватает денег.
По его словам, из-за введённых Евросоюзом и Великобританией ограничений у него почти нет наличных, так как его деньги заблокированы и ему приходится запрашивать разрешение на траты.
Бизнесмен отметил, что оказался заперт в Лондоне, а ежемесячного пособия в 2500 фунтов стерлингов не хватает даже на такие мелочи, как уборка.
«Может, мне самому стоит убираться в доме? Когда я был студентом, я жил в маленькой комнате в общежитии ещё с четырьмя людьми, но после 35 лет это неожиданно», — заключил Фридман.
Ранее в «Альфа-банке» заявили, что попавший под санкции Евросоюза Михаил Фридман покинет совет директоров, сообщает RT.
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