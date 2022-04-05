Глава НЛМК предупредил, что Россия может потерять рынки из-за платежей в рублях

"Идея в том, что за рубли можно начать продавать удобрения, зерно, нефть, металлы, лес, что-то еще. Не знаю, может, с газом что-то получится, но остальное? Мы на протяжении десятилетий боремся за экспортные рынки, где нас никто не ждет. Выстраивали отношения с тысячами клиентов в 70 странах. Сложно представить, что может убедить наших покупателей переключиться на расчеты в рублях и нести валютные риски», — считает Лисин.

Как отметил глава НЛМК, проблемы с логистикой уже усложнили доставку продукции потребителям, а переход на оплату в рублях «просто выбросит нас с международных рынков».

Лисин добавил, что сегодня многие меры принимаются «стремительно», и их исход не был проанализирован в полной мере. Глава НЛМК считает, что «скорость должна уступить место выверенности, адекватности», чтобы российская промышленность не столкнулась с разрушительными последствиями.

