«Шахматная стратегия?» Зюганов и Шохин увидели разные смыслы в действиях Лисина и Дворковича

Лидер КПРФ сказал в эфире НСН, что ему «горько и обидно» за действия глав FIDE и ISSF, однако глава РСПП указал, почему им не стоило «хлопать дверью».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и глава РСПП Александр Шохин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» разошлись в оценках действий руководителей Международных федераций шахмат и спортивной стрельбы Аркадия Дворковича и Владимира Лисина.

Министр спорта России Олег Матыцин ранее заявил, что позиция Лисина и Дворковича, сохранивших посты глав FIDE и ISSF на фоне отстранения ими российских спортсменов, «вызывает много вопросов».

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«Меня это не удивляет. Дворкович всегда занимал прозападную позицию, ничего тут нового нет, и в шахматах это проявилось. Противно, горько и обидно, когда на это все смотришь. Таких персоналий сейчас немало. Очистимся от этих персоналий и будем уверенно развиваться. Не надо вообще таких выбирать, есть же много талантливых людей, Сергей Карякин, например – талантливый парень, мужественный и достойный патриот, и я буду приветствовать его инициативу (о создании альтернативной FIDE шахматной федерации – прим. НСН) и помогать», - сказал Зюганов.

Со своей стороны, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин усмотрел в действиях Лисина и Дворковича стратегию.

«Я не думаю, что член бюро РСПП Владимир Лисин не понимает, что надо шаг за шагом восстанавливать права российских спортсменов. Я надеюсь, что они, когда организуется геополитическая обстановка, именно как руководители международных федераций смогут быстрее нормализовать ситуацию. Поэтому, может быть, хлопать дверью и не надо, и я надеюсь, что у них есть стратегия и тактика по возвращению российских спортсменов в мировой спорт высоких достижений», - сказал Шохин.

При этом он высказал мнение, что уход Дворковича с поста председателя фонда «Сколково» мог был связан с попыткой минимизировать риски инновационного центра.

«Я думаю, что Дворкович покинул сколковскую позицию не потому, что его принудили. Сейчас многие пытаются деполитизировать позиции, где вполне может быть человек независимый и профессиональный. Уход Дворковича – это минимизация рисков и для «Сколково» тоже. Ему хватает этих проблем и рисков на посту президента FIDE. Он же не голосовал за отстранение наших спортсменов, он не вмешивался. Правда, и Карякин довольно жестко заявил свою позицию, и должен был понимать, что в нынешней ситуации последуют санкции. Но молодец, не побоялся», - отметил глава РСПП.

В середине марта на фоне спецоперации на Украине FIDE и ISSF отстранили от участия в своих соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии. Кроме того, экс-премьер РФ и глава FIDE Дворкович выступил против военных действий на Украине.

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После этого секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что заявления Дворковича можно расценивать как «национал-предательство» и предложил начать «самоочищение» общества, в том числе с фонда «Сколково».

Миллиардер и глава ISFF Владимир Лисин заявил в начале марта, что гибель людей на Украине — это трагедия, «которой невозможно найти оправдание», однако в его адрес гневных заявлений пока не последовало.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:Александр ШохинГеннадий ЗюгановАркадий Дворкович
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