«Шахматная стратегия?» Зюганов и Шохин увидели разные смыслы в действиях Лисина и Дворковича

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и глава РСПП Александр Шохин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» разошлись в оценках действий руководителей Международных федераций шахмат и спортивной стрельбы Аркадия Дворковича и Владимира Лисина.

Министр спорта России Олег Матыцин ранее заявил, что позиция Лисина и Дворковича, сохранивших посты глав FIDE и ISSF на фоне отстранения ими российских спортсменов, «вызывает много вопросов».