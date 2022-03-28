Попавший под санкции Великобритании и ЕС основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман сравнил жизнь под санкциями с домашним арестом. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

По его словам, британские власти должны выделить проживающему в Великобритании бизнесмену определенную сумму для того, чтобы можно было ездить на такси или покупать еду. При этом он подчеркнул, что эти средства в рамках стоимости жизни в Лондоне крайне ограничены.

«Я даже не могу пригласить в ресторан. Я должен есть дома и практически нахожусь под домашним арестом», - рассказал Фридман.