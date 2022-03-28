Фридман сравнил жизнь под санкциями с домашним арестом
Попавший под санкции Великобритании и ЕС основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман сравнил жизнь под санкциями с домашним арестом. Об этом сообщает испанская газета El Pais.
По его словам, британские власти должны выделить проживающему в Великобритании бизнесмену определенную сумму для того, чтобы можно было ездить на такси или покупать еду. При этом он подчеркнул, что эти средства в рамках стоимости жизни в Лондоне крайне ограничены.
«Я даже не могу пригласить в ресторан. Я должен есть дома и практически нахожусь под домашним арестом», - рассказал Фридман.
Бизнесмен отметил, что пока не знает, будет ли жить в Лондоне или ему придется уехать. При этом он добавил, что не хочет этого «по многим причинам».
Ранее Михаил Фридман рассказал, что из-за введенных Великобританией и Евросоюзом ограничений у него практически нет наличных, потому что его деньги заблокированы, и ему приходится запрашивать разрешение на траты.
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