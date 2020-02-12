Новости за ночь: Выздоровел второй в России заболевший коронавирусом пациент
Гражданина Китая Ван Юньбиня, который с 26 января лечился от коронавируса нового типа, в среду выписали из краевой инфекционной больницы Забайкалья в Чите. Об этом сообщает РИА Новости.
На опубликованном агентством видео запечатлено, как главврач больницы вручает Ван Юньбиню выписку. Китаец покинул больницу в медицинской маске.
В России было зафиксировано только два случая заболевания коронавирусом нового типа, который теперь называется COVID-2019. Помимо Юньбиня заболела китайская студентка, которую госпитализировали в Тюмени. Её выписали из больницы во вторник, 11 февраля.
Юньбинь после госпитализации жаловался журналистам, что врачи не давали ему результаты анализов. О заражении коронавирусом он узнал из СМИ.
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