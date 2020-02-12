Новости за ночь: Названы 13 самых «слабых» губернаторов

Как пишет Ura.ru, шестерым из губернаторов с наиболее уязвимыми позициями предстоят выборы менее, чем через год. Это глава Брянской области Александр Богомаз, глава Костромской области Сергей Ситников, губернаторы Пензенской и Смоленской областей Иван Белозерцев и Алексей Островский, а также глава Камчатского края Владимир Илюхин и руководитель Архангельской области Игорь Орлов. Самую низкую оценку экспертов вместе с Орловым получил глава Коми Сергей Гапликов, полномочия которого истекают в 2021 году.

Помимо них, в «красной» зоне находятся глава Владимирской области Владимир Сипягин, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, глава Хакасии Валентин Коновалов, губернаторы Саратовской и Ульяновской областей Валерий Радаев и Сергей Морозов.

В ближайшее время на позиции глав регионов будет влиять дополнительный фактор – то, насколько успешно они справятся с проведением всероссийского голосования по поправкам к Конституции, отмечают в «Минченко консалтинг».