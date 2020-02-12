Новости за ночь: Названы 13 самых «слабых» губернаторов
Руководители 13 регионов России вошли в «красную» зону рейтинга устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», составленного экспертами коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». В неё попадают главы регионов с самыми низкими расчётными показателями и с наибольшей вероятностью отставки.
Как пишет Ura.ru, шестерым из губернаторов с наиболее уязвимыми позициями предстоят выборы менее, чем через год. Это глава Брянской области Александр Богомаз, глава Костромской области Сергей Ситников, губернаторы Пензенской и Смоленской областей Иван Белозерцев и Алексей Островский, а также глава Камчатского края Владимир Илюхин и руководитель Архангельской области Игорь Орлов. Самую низкую оценку экспертов вместе с Орловым получил глава Коми Сергей Гапликов, полномочия которого истекают в 2021 году.
Помимо них, в «красной» зоне находятся глава Владимирской области Владимир Сипягин, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, глава Хакасии Валентин Коновалов, губернаторы Саратовской и Ульяновской областей Валерий Радаев и Сергей Морозов.
В ближайшее время на позиции глав регионов будет влиять дополнительный фактор – то, насколько успешно они справятся с проведением всероссийского голосования по поправкам к Конституции, отмечают в «Минченко консалтинг».
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