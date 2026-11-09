Над Россией уничтожили 430 дронов ВСУ

Дежурные силы ПВО нейтрализовали над регионами России более 400 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.

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Дроны были перехвачены и уничтожены в период с 20.00 мск 8 ноября до 08.00 9 ноября. Всего военные сбили 430 БПЛА, отмечает RT.

Беспилотники ликвидировали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Орловской, Псковской областях. Также БПЛА сбили над Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и Крымом.

Ранее стало известно что в Ленинградской области за минувшую ночь уничтожили 113 дронов, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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