Над Россией уничтожили 430 дронов ВСУ

Дроны были перехвачены и уничтожены в период с 20.00 мск 8 ноября до 08.00 9 ноября. Всего военные сбили 430 БПЛА, отмечает RT.

Беспилотники ликвидировали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Орловской, Псковской областях. Также БПЛА сбили над Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и Крымом.

Ранее стало известно что в Ленинградской области за минувшую ночь уничтожили 113 дронов, пишет Ura.ru.

