Над Россией уничтожили 430 дронов ВСУ
Дежурные силы ПВО нейтрализовали над регионами России более 400 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.
Дроны были перехвачены и уничтожены в период с 20.00 мск 8 ноября до 08.00 9 ноября. Всего военные сбили 430 БПЛА, отмечает RT.
Беспилотники ликвидировали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Орловской, Псковской областях. Также БПЛА сбили над Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и Крымом.
Ранее стало известно что в Ленинградской области за минувшую ночь уничтожили 113 дронов, пишет Ura.ru.
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