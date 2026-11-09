Во Всеволожске осколки БПЛА попали на крышу многоквартирного дома
Осколки БПЛА рухнули на крышу жилого дома во Всеволожске Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Губернатор указал, что над областью за ночь сбили 113 украинских беспилотников, отмечает 360.ru.
«Зафиксировано попадание осколков на крышу многоквартирного жилого дома во Всеволожске, последствия уточняются», - написал Дрозденко на платформе «Макс».
Кроме того, в городе Кириши осколки дрона попали в одну из квартир, была эвакуирована семья. Также зафиксированы факты попадания БПЛА в промзоне.
Ранее в Ростовской области обломки беспилотника повредили мост через реку Миус.
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