Новости за ночь: Украинский эксперт предложил продать землю американцам
На Украине предложили продать землю компаниям из США для защиты от России. Как пишет Ura.ru, об этом заявил киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда. Он считает, что продажа земель вдоль границы с Россией позволит обезопасить территорию от посягательств Москвы.
«Давайте максимально приграничные территории Сумской и Харьковской области продадим американским компаниям, потому что американские войска приходят там, где есть американская частная собственность, где есть их интерес», — пояснил свою инициативу Свереда.
Осенью прошлого года Верховная рада одобрила в первом чтении закон об открытии в стране рынка земли с октября 2020-го. Таким образом, был отменен действующий с 2001 года мораторий на продажу земель сельхозназначения.
Ранее стало известно, что Россия готова снова обменяться послами с Украиной. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, который назвал Киев виновным в ухудшении отношений с Москвой.
В эфире НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко отметил, что на Украине есть тенденция к нормализации отношений с Россией.
«Зеленский заинтересован исправить то, что сделал Порошенко, но делает он это очень медленно», - заявил эксперт.
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