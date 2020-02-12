Новости за ночь: Украинский эксперт предложил продать землю американцам

Осенью прошлого года Верховная рада одобрила в первом чтении закон об открытии в стране рынка земли с октября 2020-го. Таким образом, был отменен действующий с 2001 года мораторий на продажу земель сельхозназначения.

Ранее стало известно, что Россия готова снова обменяться послами с Украиной. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, который назвал Киев виновным в ухудшении отношений с Москвой.

В эфире НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко отметил, что на Украине есть тенденция к нормализации отношений с Россией.

«Зеленский заинтересован исправить то, что сделал Порошенко, но делает он это очень медленно», - заявил эксперт.