В России лишили гражданства семь выходцев из Центральной Азии и Закавказья
ФСБ и МВД России лишили гражданства страны семерых выходцев из Центрально-Азиатского региона и Закавказья. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.
Отмечается, что прекращено гражданство лиц, создавших угрозу национальной безопасности России, пишет RT.
Так, был лишен гражданства житель Забайкальского края, который призывал к противостоянию сотрудникам правоохранительных органов и неисполнению их законных требований, а также формировал негативное отношение к воинской службе среди выходцев из государств ближнего зарубежья. Кроме того, российского паспорта лишился житель Тамбовской области - активный член диаспоры региона, сторонник экстремистской идеологии и идей превосходства нации.
Также было прекращено гражданство двух жителей Хакасии, распространявших в своем окружении националистические высказывания в отношении русских, жителя Тверской области, причастного к экономическим преступлениям с использованием банковских карт несовершеннолетних, инициировавшего массовую драку между выходцами из Центрально-Азиатского региона и местным населением жителя Ивановской области, жителя Пермского края, который распространял идеи этнического превосходства и проявлял пренебрежительное отношение к россиянам.
Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что за семь месяцев 2026 года было прекращено гражданство РФ более 1 тысячи лиц.
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