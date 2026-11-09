Российский сериал «Трудно быть богом» хотят продать на зарубежные платформы

Сериал «Трудно быть богом» по книге братьев Бориса и Аркадия Стругацких планируют продавать на зарубежные платформы. Об этом заявил ТАСС медиаменеджер, основатель и генпродюсер студии Team Films Теймур Джафаров.

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По его словам, ведутся переговоры, чтобы сериал увидело как можно больше зрителей в мире.

«Но пока в силу всех обстоятельств и санкций переговоры достаточно сложные», - подчеркнул Джафаров.

Ранее федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» сообщила НСН, что после премьеры сериала «Трудно быть богом» продажи одноименной повести взлетели на 107%, а спрос на бумажные книги братьев Стругацких вырос на 35%.

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ФОТО: пресс-служба Wink
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