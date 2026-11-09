СМИ: Сестра Нюши олимпийская чемпионка Шурочкина получила ожоги при пожаре
Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, сестра певицы Нюши (Анны Шурочкиной) Мария Шурочкина госпитализирована с ожогами после пожара в квартире в жилом комплексе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в четырехкомнатной квартире на 17-м этаже ЖК бизнес-класса «Свой» на улице Багрицкого. Загорелись личные вещи и мебель, причины ЧП неизвестны.
«Дым заполонил всю лестничную клетку, было нечем дышать, а с улицы виднелось пламя. Во время эвакуации жильцы услышали крики о помощи и плач. На лестнице они обнаружили... Марию Шурочкину», - отмечает издание.
Жильцы вызвали скорую помощь, спортсменку увезли в больницу с сильными ожогами 1-й и 2-й степени грудной клетки и лица.
Мария Шурочкина - олимпийская чемпионка 2016-го и 2021 годов, пишет Ura.ru. Кроме того, спортсменка 11 раз выигрывала чемпионаты мира и шесть раз становилась чемпионкой Европы.
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