СМИ: Сестра Нюши олимпийская чемпионка Шурочкина получила ожоги при пожаре

Инцидент произошел в четырехкомнатной квартире на 17-м этаже ЖК бизнес-класса «Свой» на улице Багрицкого. Загорелись личные вещи и мебель, причины ЧП неизвестны.

«Дым заполонил всю лестничную клетку, было нечем дышать, а с улицы виднелось пламя. Во время эвакуации жильцы услышали крики о помощи и плач. На лестнице они обнаружили... Марию Шурочкину», - отмечает издание.

Жильцы вызвали скорую помощь, спортсменку увезли в больницу с сильными ожогами 1-й и 2-й степени грудной клетки и лица.

Мария Шурочкина - олимпийская чемпионка 2016-го и 2021 годов, пишет Ura.ru. Кроме того, спортсменка 11 раз выигрывала чемпионаты мира и шесть раз становилась чемпионкой Европы.

